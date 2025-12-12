Trong buổi họp báo ngày 11/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo rằng người dân Mỹ có thể chuẩn bị đón một cú “tăng lực” lớn cho tài khoản ngân hàng của mình trong những tháng tới.

Mùa khai thuế và hoàn thuế năm 2026 đang đến gần, và theo dự báo, đây sẽ là mùa hoàn thuế lớn nhất từ trước đến nay nhờ Dự luật cắt giảm thuế “To lớn và Đẹp đẽ” mà Tổng thống Trump đã ký ban hành.

Phân tích mới từ Piper Sandler cho thấy người Mỹ có thể nhận được khoản hoàn thuế cao hơn đến 1/3 so với mức trung bình hằng năm, tương đương thêm khoảng 1.000 USD cho mỗi người nộp hồ sơ.

Đây là khoản tiền chảy thẳng vào túi người dân, giúp họ có thêm nguồn lực tài chính ngay đầu năm mới.

Bà Leavitt nhấn mạnh rằng chỉ nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa mà người Mỹ giờ đây không còn phải trả thuế trên tiền tip, tiền tăng ca và tiền An sinh Xã hội.

Chính quyền tin rằng người lao động chăm chỉ xứng đáng giữ lại nhiều hơn số tiền họ vất vả kiếm được mỗi ngày.

Ngược lại, bà Leavitt lưu ý rằng toàn bộ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại các khoản cắt giảm thuế khổng lồ này.

Sự thật là 4 năm "hỗn loạn" dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã tạo ra chính cuộc khủng hoảng chi phí mà Tổng thống Trump đang phải xoay sở giải quyết.

Nếu đảng Dân chủ được trao lại quyền lực, họ sẽ áp dụng lại những chính sách cũ, gây ra lạm phát phi mã và đẩy nước Mỹ trở lại quỹ đạo chi phí đắt đỏ như trước.

Bà cho rằng chỉ có Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa mới đang thực sự đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận kế hoạch phát tiền cho người dân thu nhập thấp Các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD mỗi năm sẽ nhận được séc hoàn thuế trị giá 2.000 USD - một phần trong chính sách “Nước Mỹ trước tiên” nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân lao động Mỹ.