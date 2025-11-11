Mỹ yêu cầu các bang thu hồi tiền hỗ trợ thực phẩm cho người dân

Tờ The New York Times ngày 9/11 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ thị cho các tiểu bang “lấy lại” mọi khoản chi tiền thực phẩm SNAP, thường gọi là tem phiếu thực phẩm (Food Stamps), vốn được chuyển chậm cho người dân trong tháng 11 trong lúc Chính phủ Mỹ “đóng cửa” bước sang ngày thứ 40 - một kỷ lục lịch sử.

Theo công văn ban hành hôm 8/11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các tiểu bang được yêu cầu “ngay lập tức rút lại mọi hành động đã thực hiện trong việc gửi đầy đủ trợ cấp SNAP tháng 11.”

Văn bản cũng cảnh báo nếu không tuân thủ, “Bộ Nông nghiệp Mỹ có thể hủy phần ngân sách liên bang cho chi phí hành chính của tiểu bang.”

Quyết định này khiến hơn 40 triệu người Mỹ thu nhập thấp rơi vào cảnh đói giữa mùa lễ Tạ ơn.

Tòa án Tối cao tạm ngăn lệnh buộc chính phủ chi đầy đủ trợ cấp

Trước đó một ngày, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson đã ban hành lệnh tạm thời chặn phán quyết buộc chính phủ Trump phải chi trả toàn bộ trợ cấp SNAP, sau khi Bộ Tư pháp đệ đơn kháng cáo khẩn cấp.

Lệnh này cho phép chính phủ tiếp tục kế hoạch chỉ chi trả khoảng 65% mức hỗ trợ thông thường, viện lý do “thiếu ngân sách.”

Thẩm phán Jackson nêu rõ phán quyết của bà chỉ mang tính tạm thời, không đánh giá giá trị pháp lý của vụ kiện, nhưng mở ra khoảng trống pháp lý để chính quyền Tổng thống Trump trì hoãn việc chi trả đầy đủ thực phẩm cho người dân.

Một số tiểu bang “chạy nước rút” để cứu dân

Trước khi lệnh tạm dừng của Tòa án Tối cao có hiệu lực, nhiều tiểu bang hành động cấp tốc để cấp tiền cho dân. Bang Wisconsin đã chuyển 104 triệu USD trợ cấp cho 337.000 gia đình ngay trong đêm.

Chính quyền bang Oregon cho biết các nhân viên “làm việc suốt đêm” để cấp tiền cho toàn bộ các hộ gia đình trước khi lệnh bị ngăn.

Bang Hawaii cũng “chạy đua với thời gian” để gửi hết tiền trong ngày 7/11. California, New Jersey, Pennsylvania, Washington và nhiều tiểu bang khác cũng phát hành toàn bộ tiền SNAP cho tháng 11 trước khi lệnh chặn được ban hành.

Trong lúc đó, nhiều tiểu bang khác đã phải dừng lại giữa chừng, khiến hàng triệu người chưa nhận được một đồng nào.

Phát biểu trên mạng Truth Social hôm 4/11 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ giữ lại toàn bộ trợ cấp SNAP cho đến khi “phe cấp tiến Dân chủ chịu mở cửa chính phủ.”

Theo ước tính của USDA, chương trình SNAP hỗ trợ khoảng 41,7 triệu người Mỹ, tức 1 trong 8 người dân, với chi phí 8,5-9 tỷ USD/tháng./.

