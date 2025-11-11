Mỹ: Đảng Dân chủ chia rẽ về thỏa thuận ngân sách chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/11, tờ Washington Post đăng tải bài viết đánh giá thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được trước đó một ngày đã mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, điều này cũng gây chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ khi không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA).

Thượng nghị sỹ độc lập Angus King của bang Maine cùng 7 Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận. Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles E. Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã lên tiếng phản đối thỏa thuận.

Phần lớn nghị sỹ đảng Dân chủ cũng không đồng tình với văn kiện này khi lời hứa về việc tiến hành bỏ phiếu thông qua các khoản trợ cấp theo Đạo luật ACA trong tương lai là chưa đủ tính thuyết phục.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chưa đưa ra cam kết về vấn đề này, trong khi nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng muốn để các khoản trợ cấp này hết hạn./.

Thượng viện thông qua gói dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại? Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.