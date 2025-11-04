Lãnh đạo Thượng viện Mỹ lạc quan về khả năng chấm dứt đóng cửa chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/11, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa) bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần này.

Cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều đang tìm kiếm một “lối thoát” khi việc đóng cửa chính phủ tiến gần tới mức dài nhất trong lịch sử Mỹ. Một nhóm các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ ôn hòa thậm chí đã âm thầm họp bàn cách có thể mở lại chính phủ liên bang.

Trong khi đó, một nhóm gồm 4 Hạ nghị sỹ đến từ cả hai đảng ngày 3/11 đã đề xuất một khuôn khổ để tạm thời gia hạn các khoản tín dụng thuế nâng cao của chương trình chăm sóc sức khỏe ObamaCare, bao gồm thời hạn kết thúc và mức giới hạn thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Đảng Dân chủ khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt việc đóng cửa chính phủ phải bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp ObamaCare, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm. Họ cáo buộc đảng Cộng hòa không quan tâm đến việc gia hạn và không lo lắng về chi phí đối với người tiêu dùng.

Đảng Cộng hòa cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán về y tế nào sẽ diễn ra sau khi chính phủ mở cửa, dù nhiều người thừa nhận không muốn gia hạn vì cho rằng các khoản tín dụng thuế che giấu những thất bại cơ bản của ObamaCare.

Có thông tin cho biết các nghị sỹ đảng Cộng hòa ôn hòa đang ngày càng mất kiên nhẫn với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) vì không tổ chức họp Hạ viện kể từ tháng 9 và từ chối xem xét khả năng gia hạn trợ cấp cho đến khi đảng Dân chủ tại Thượng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết tiếp tục chi ngân sách mà Hạ viện đã thông qua./.

Tình trạng đóng cửa Chính phủ tại Mỹ có nguy cơ phá kỷ lục lâu nhất Với thời gian đóng cửa kéo dài gần một tháng, Chính phủ Mỹ có nguy cơ lập kỷ lục thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5/11.