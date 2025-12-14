Mỹ điều chỉnh chiến thuật truy quét nhập cư trái phép, tập trung vào trọng phạm

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang điều chỉnh chiến lược thực thi luật di trú, chuyển trọng tâm từ các cuộc truy quét diện rộng sang nhắm trực tiếp vào những người nhập cư bất hợp pháp từng phạm phải các tội nghiêm trọng.

Sự thay đổi này nhằm tập trung nguồn lực vào các mối đe dọa an ninh thực sự đối với cộng đồng Mỹ.

Theo đó, các đơn vị dưới quyền Chỉ huy trưởng Lực lượng Biên phòng Mỹ Gregory Bovino sẽ ưu tiên truy bắt những đối tượng có tiền án nghiêm trọng.

Định hướng này đồng nghĩa với việc giảm bớt các chiến dịch quy mô lớn từng diễn ra tại những địa điểm công cộng như Home Depot hay các bãi đỗ xe đông người.

Theo thông tin được công bố, đội ngũ đặc vụ liên bang sẽ không còn tập trung vào việc bắt giữ dựa trên ngoại hình, giọng nói, ngôn ngữ hay chỉ vì xuất hiện tại một địa điểm nhất định.

Thay vào đó, họ sẽ hướng tới các mục tiêu cụ thể đã được xác định rõ ràng, bảo đảm việc thực thi pháp luật mang tính chọn lọc và hiệu quả hơn.

Lực lượng Biên phòng vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra giao thông và thực thi luật, nhưng khả năng tiến hành các vụ bắt giữ ngẫu nhiên trên đường phố sẽ giảm đáng kể.

Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch trục xuất mạnh tay dưới thời Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý.

Một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy mức độ ủng hộ dành cho chính sách di trú cứng rắn của Tổng thống Trump đã giảm, khi truyền thông và các tổ chức xã hội liên tục công kích sách lược bảo vệ biên giới và thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, chính quyền liên bang khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là bảo vệ an toàn cho các công dân Mỹ và duy trì trật tự pháp luật.

Dù chiến thuật được điều chỉnh, nhưng các chiến dịch trọng điểm vẫn tiếp diễn. Tại thành phố New Orleans (bang Louisiana), chiến dịch mang tên Catahoula Crunch vẫn đang được triển khai, với hơn 250 người bị bắt giữ và mục tiêu nâng con số này lên 5.000 người.

Diễn biến này chứng tỏ chính quyền Tổng thống Trump không hề từ bỏ cam kết trấn áp tội phạm và kiểm soát nhập cư bất hợp pháp./.

