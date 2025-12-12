Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang sau khi Washington công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các công ty vận tải dầu mỏ, đồng thời thực hiện vụ thu giữ tàu chở dầu đầu tiên.

Ngày 11/12, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với 3 cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores (vợ của Tổng thống Maduro), bao gồm Franqui Flores, Efrain Antonio Campo Flores và Carlos Erik Malpica Flores.

Ngoài ra, một doanh nhân thân cận với ông Maduro, 6 tàu chở dầu thô và 6 công ty vận tải biển liên quan cũng có tên trong lệnh trừng phạt.

Động thái trừng phạt diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã lần đầu tiên thu giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela với cáo buộc có liên quan đến các hoạt động không đúng pháp luật.

Tổng thống Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ, phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy và cho rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Trước những diễn biến mới này, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Farhan Haq, cho biết Liên hợp quốc hết sức quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế mọi hành động có thể đẩy căng thảng leo thang hơn nữa và gây bất ổn cho khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm ngày 11/12 với người đồng cấp Maduro, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với chính sách bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia của Caracas trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng./.

