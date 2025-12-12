Canada công bố kế hoạch mở rộng lực lượng dự bị quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty mới đây cho biết nước này đang xây dựng kế hoạch tăng mạnh quy mô lực lượng dự bị quân sự lên khoảng 400.000 người, trong đó ưu tiên năng lực ứng phó khẩn cấp dân sự thay vì chuẩn bị cho các nhiệm vụ tác chiến.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết, theo kế hoạch đang được xây dựng, lực lượng dự bị chính thức sẽ được nâng từ 23.500 lên 100.000 người, lực lượng dự bị bổ sung tăng từ 4.300 lên 300.000 người.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Canada, Tướng Jennie Carignan, bày tỏ hy vọng có thể trình kế hoạch lên chính phủ vào mùa Xuân tới để mở rộng đáng kể lực lượng dự bị.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng McGuinty, ưu tiên trước mắt của Canada là tuyển mới 12.000-15.000 quân nhân cho lực lượng thường trực và dự bị, nâng cấp 33 căn cứ và cải thiện dịch vụ y tế quân đội. Ông cũng cho biết nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tái vũ trang Lực lượng Vũ trang Canada với khoản đầu tư hơn 80 tỷ CAD (tương đương 58 tỷ USD) trong 5 năm tới theo ngân sách liên bang mới.

Những năm gần đây, quân đội Canada thường xuyên được huy động để hỗ trợ các tình huống khẩn cấp như đại dịch, cháy rừng và lũ lụt.

Theo chỉ thị được Tướng Carignan ký hồi tháng 5, các lực lượng dự bị bổ sung có thể được triển khai trong mọi nhiệm vụ, từ ứng phó thiên tai cường độ thấp tới tác chiến quy mô lớn./.

Seoul tăng chi cho cơ quan nhân lực quân đội, siết chặt chống trốn nghĩa vụ Hàn Quốc tăng 9,4% ngân sách cho cơ quan quản lý nhân lực quân đội, ưu tiên nguồn lực để siết kiểm soát nghĩa vụ quân sự và nâng cấp trang thiết bị y tế, pháp y phục vụ đánh giá tuyển chọn.