Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được giảm án tù

Ngày 10/12, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua dự luật giảm án tù cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro từ 27 năm xuống 2 năm.

Dự luật đã được thông qua với 291 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống, sau phiên họp căng thẳng và hỗn loạn.

Mục đích của dự luật nhằm giảm án cho những người bị kết tội do dính líu đến cuộc bạo loạn tháng 1/2023, khi những người ủng hộ ông Bolsonaro xâm nhập và cướp phá dinh Tổng thống, trụ sở Tòa án Tối cao và Quốc hội tại Brasilia.

Khoảng 2.000 người đã bị bắt giữ sau vụ tấn công. Nhiều người đã bị Tòa án Tối cao kết tội âm mưu đảo chính, cùng các tội danh khác.

Trước cuộc bỏ phiếu trên, cảnh hỗn loạn đã xảy ra tại phiên họp sau khi Chủ tịch Hạ viện Hugo Motta tuyên bố phiên bỏ phiếu toàn thể về dự luật, cùng các cuộc bỏ phiếu khác nhằm bãi nhiệm tư cách nghị sĩ của một số nhân vật.

Một thành viên của đảng Xã hội và Tự do đã chiếm ghế của ông Motta để phản đối, buộc Chủ tịch Hạ viện phải yêu cầu cảnh sát cưỡng chế đưa người này ra ngoài.

Dự luật sẽ vẫn cần được Thượng viện thông qua trước khi trình lên Tổng thống Lula da Silva để ký ban hành.

Ông Bolsonaro bắt đầu thụ án từ tháng 11 vừa qua. Ông bị kết án vào tháng 9 với bản án 27 năm 3 tháng tù giam vì âm mưu đảo chính bất thành sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022.

Ngày 24/11, một hội đồng gồm 4 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro sau khi Thẩm phán Alexandre de Moraes ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn."

Các thẩm phán đã ủng hộ phán quyết của ông Moraes, chấm dứt hơn 100 ngày quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Bolsonaro. Biên bản được công bố nhấn mạnh việc vi phạm thiết bị theo dõi điện tử cho thấy sự vi phạm các biện pháp phòng ngừa do cơ quan tư pháp áp đặt.

Ngày 22/11, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - vốn bị quản thúc tại gia trong lúc kháng cáo bản án 27 năm tù liên quan âm mưu đảo chính bất thành năm 2022, đã bị bắt giữ trở lại, sau khi Tòa án Tối cao đánh giá ông có “nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng.”

Thẩm phán Alexandre de Moraes cho biết ông Bolsonaro đã tìm cách vô hiệu hóa vòng chân điện tử bằng mỏ hàn để bỏ trốn, trong bối cảnh con trai cả Flavio Bolsonaro kêu gọi người ủng hộ tụ tập trước nơi ông cư trú, tạo “hỗn loạn” thuận lợi cho việc trốn chạy.

Video do tòa công bố cho thấy thiết bị theo dõi bị cháy xém, dù vẫn còn gắn trên chân cựu Tổng thống.

Sau khi bị bắt, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để khám y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng vụ bắt giữ “đe dọa sức khỏe” cựu Tổng thống - người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018./.

