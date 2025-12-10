Khả năng chính sách thuế quan bị ngăn chặn là "mối đe dọa lớn nhất" của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.



Trên mạng xã hội, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố "mối đe dọa lớn nhất" trong lịch sử đối với an ninh quốc gia Mỹ sẽ là một quyết định tiêu cực về Thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ.

Từ ngày 5/11, Tòa án Tối cao Mỹ bắt đầu xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan trên diện rộng của ông Trump, mặc dù chưa có ngày ấn định cho phán quyết.



Một số doanh nghiệp và các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ, lập luận rằng thuế quan hiện nay là vi hiến vì quyền áp đặt thuộc về Quốc hội.



Theo quan điểm của ông Trump, Mỹ sẽ trở nên "bất lực về mặt tài chính" nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại ông. Ông Trump bảo vệ chính sách thuế quan của mình khi khẳng định nhờ chính đó, an ninh quốc gia của Mỹ đã được tăng cường rất nhiều và Mỹ đã trở thành quốc gia mạnh nhất về mặt tài chính.



Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1, đặc biệt là do chi phí sinh hoạt mà người dân Mỹ cho rằng một phần nguyên nhân là vì thuế quan.

Lạm phát của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 9 lên mức 2,8% so với cùng kỳ năm trước.



Tuần trước, Costco đã trở thành công ty lớn nhất và nổi tiếng nhất của Mỹ kiện chính phủ nước này, cho rằng chính sách thuế quan hiện nay là bất hợp pháp./.

