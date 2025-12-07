Động đất độ lớn 7,0 làm rung chuyển biên giới Mỹ và Canada

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra lúc 20h41 GMT ngày 6/12 (3h41 giờ Hà Nội rạng sáng 7/12) tại bang Alaska, làm rung chuyển nhiều khu vực từ thủ phủ Juneau của bang đến các vùng lân cận thuộc Canada.

Theo USGS, tâm chấn nằm cách vùng Yakutat của Alaska khoảng 96km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 10km.

Truyền thông địa phương cho hay rung chấn cũng được cảm nhận tại lãnh thổ Yukon của Canada.

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada tại Whitehorse cho biết đã nhận hai cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến trận động đất.

“Rung chấn chắc chắn đã được cảm nhận. Nhiều người trên mạng xã hội cho biết họ cảm thấy rung lắc,” Trung sỹ Calista MacLeod cho biết, đồng thời nói rằng không có báo cáo thiệt hại hay thương vong.

USGS cho hay khu vực Yakutat, với dân số khoảng 662 người, chỉ cách tâm chấn khoảng 91km. Trận động đất cũng có thể cảm nhận được tại Juneau, nằm cách tâm chấn khoảng 370km, và cách Whitehorse khoảng 250km.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ khẳng định không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất mạnh này. Nhiều dư chấn nhỏ đã xảy ra sau đó.

Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại tài sản./.

