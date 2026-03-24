Nhiều loài sinh vật biển quý hiếm liên tiếp dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Sáng 24/3, tại khu vực biển Ngãnh Tam Tân, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, người dân địa phương phát hiện một cá thể rùa biển quý hiếm, nặng khoảng 20kg dạt vào bờ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều loài sinh vật biển hiếm liên tiếp xuất hiện gần bờ trong những ngày qua, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay khi phát hiện cá thể rùa biển, người dân địa phương đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Đại diện Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi phát hiện các loài động vật biển quý hiếm dạt vào bờ, người dân cần giữ nguyên hiện trạng, hạn chế tác động và liên hệ ngay với lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy trình.

Cũng trong sáng 24/3, tại khu vực phường Mũi Né, người dân tiếp tục bắt gặp một cá thể cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng) trôi dạt vào bờ. Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều người dân địa phương và du khách hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh.

Theo thông tin ban đầu, con cá có chiều dài thân khoảng hơn 2m, dẹt, màu bạc sáng đặc trưng, phần vây lưng có màu đỏ kéo dài. Vào thời điểm xuất hiện, con cá vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều người dân địa phương cho biết cá mái chèo là loài cá hiếm, thường sống ở vùng nước sâu từ 200-1.000m và rất ít khi xuất hiện gần bờ.

Việc loài cá này dạt vào bờ được đánh giá là hiện tượng bất thường, có thể do biến động của môi trường, thay đổi nhiệt độ, dòng hải lưu hoặc tác động của các yếu tố tự nhiên khác. Ngoài ra, cũng có thể cá bị suy yếu hoặc gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo tập quán của ngư dân địa phương, các cá thể cá mái chèo sau khi phát hiện thường được tổ chức chôn cất trang trọng tại các khu vực ven biển, thể hiện tín ngưỡng và sự tôn trọng.

Trước đó, vào chiều 22/3, một cá mái chèo kích thước khoảng 4m cũng đã trôi dạt vào bờ tại vùng biển Dinh Thầy Thím, thuộc xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Việc liên tiếp ghi nhận rùa biển và cá mái chèo xuất hiện gần bờ trong những ngày qua đang khiến nhiều người dân quan tâm./.

