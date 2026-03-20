Khởi tố vụ án vi phạm pháp luật về tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang

Ngày 20/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang liên quan đến các vi phạm pháp luật tài nguyên nước, gây thất thoát cho nhà nước nhiều tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang, ngày 18/3/2026, Cục An ninh kinh tế đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3862/QĐ-ANKT-P8 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự đối với các vi phạm pháp luật tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang, bước đầu đã xác định số tiền Nhà nước thất thoát nhiều tỷ đồng.

Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xác định nước là tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả để phục vụ tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực."

Hiện Cục An ninh kinh tế đã bàn giao hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản Nhà nước thất thoát theo quy định pháp luật./.

Vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước có thể bị phạt tới 500 triệu đồng Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.