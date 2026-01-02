Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật tại thành phố Cảng

Trong 2 ngày (1/1-2/1) nghỉ Tết Dương lịch, Công an thành phố Hải Phòng đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

Rạng sáng 2/1, tổ công tác của Công an phường Ngô Quyền (Công an thành phố Hải Phòng) tuần tra tại khu vực đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Quàng Văn Dui (sinh năm 2003, trú tại thôn Trung Tâm, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) có hành vi tàng trữ, vận chuyển 6 thùng giấy chứa pháo nổ và pháo hoa với tổng trọng lượng 80,6kg. Công an phường Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng thời gian, tổ công tác gồm Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) kết hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn đối với Mã Văn Ly (sinh năm 1992, trú tại xóm 8 Hòa An, Cao Bằng) điều khiển xe mô tô 16L1- 4052. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác của Mã Văn Ly có một gói giấy bên trong có chứa chất bột màu trắng. Trước cơ quan chức năng, Ly khai túi bột chứa ma túy. Tổ công tác đã bàn giao Mã Văn Ly, tang vật và phương tiện cho Công an phường An Biên xử lý theo quy định.

Trong 2 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) cũng đã tuần tra, kiểm soát 10.742 phương tiện, phát hiện, xử lý 622 trường hợp vi phạm, trong đó, có 242 ô tô, 353 mô tô… ; xử phạt trên 2,2 tỷ đồng. Trong các lỗi vi phạm, có 209 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng nâng cao hiệu quả, tập trung xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông... để phân tích tình hình nhằm đánh giá đúng, đủ về đặc điểm tuyến, địa bàn, thời gian, chủ thể vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an, chú trọng tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang; tập trung kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện…

Từ ngày 31/12/2025 đến trưa 2/1/2026, tại thành phố Hải Phòng xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 6 người bị thương./.

Pháp luật quy định chặt chẽ, vi phạm nồng độ khi lái xe vẫn còn xảy ra Văn hóa thưởng thức rượu bia có trách nhiệm khi tham gia giao thông không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là sự tự giác, ý thức cao của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi lái xe.