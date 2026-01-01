Triệt phá siêu đường dây đưa người sang Campuchia, giải cứu hàng trăm nạn nhân

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 41 đối tượng về các tội danh như tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, cưỡng đoạt tài sản, mua bán người.

Quan trọng hơn, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 38 công dân Việt Nam từ Campuchia. Đường dây do Lê Văn Thành cầm đầu tổ chức đưa khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, nhóm Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Cao Cường núp bóng “hiệp sĩ”, lợi dụng mạng xã hội, dàn dựng các clip giải cứu giả để lừa đảo, cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng từ gia đình nạn nhân. Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác./.