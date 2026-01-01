Năm 2026: Miền Trung khởi đầu tâm thế mới, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Năm 2025, mặc dù khu vực miền Trung phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai, lụt, bão lịch sử gây ra nhưng kinh tế-xã hội của nhiều địa phương vẫn có những điểm sáng.

Năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương trong khu vực đều chuẩn bị một tâm thế và tầm nhìn mới để phát huy tối đa dư địa phát triển trên không gian rộng lớn với yêu cầu đòi hỏi cao hơn giai đoạn trước đây.

Xác định mô hình, động lực tăng trưởng mới

Phát huy vai trò "đầu tàu" về phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng phấn đấu năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) từ 11% trở lên, quy mô GRDP đạt trên 367.000 tỷ đồng.

Đà Nẵng sẽ tập trung xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo bứt phá mạnh mẽ.

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết trụ cột, quan trọng của Bộ Chính trị; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để phát triển thành phố; thúc đẩy phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng theo các lĩnh vực định hướng về tài chính xanh, tài sản số, công nghệ tài chính...

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động tạo quỹ đất sạch cũng như các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là những tập đoàn tài chính, công nghệ và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 10-11%, tập trung thúc đẩy bốn động lực tăng trưởng kinh tế bao gồm: công nghiệp, năng lượng, đô thị xây dựng, du lịch dịch vụ.

Đà Nẵng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ, thông suốt để giải quyết bài toán phát triển kinh tế khu vực miền núi. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Địa phương sẽ ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng chiến lược, phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng của nguồn vốn đầu tư công.

Khánh Hòa cũng tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phấn đấu năm 2026 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm khoảng 14% GRDP của tỉnh và có trên 22.000 doanh nghiệp hoạt động.

Khánh Hòa hiện có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với diện tích 981 ha. Cuối năm 2025, tỉnh hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với 4 khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng 1.523ha; nâng tổng số diện tích khu công nghiệp được cấp mới trong năm 2025 đạt khoảng 1.901ha, tăng gấp 2 lần so với tổng diện tích các khu công nghiệp được cấp từ năm 2024 trở về trước.

Đây là những động lực tăng trưởng quan trọng của Khánh Hòa trong giai đoạn tới và tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác 3.000 ha đất công nghiệp mới.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành thực hiện 19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội; trong đó, đáng chú ý sẽ hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội, tổng thu ngân sách đạt trên 27.800 tỷ đồng.

Để đạt những mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, có sự bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đường giao thông nông thôn ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (mới), xã Tuy Phước Bắc là 1 trong 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao sau hợp nhất. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngành chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trở thành một trong lĩnh vực đột phá, góp phần đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp số của vùng.

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu kinh tế, công nghiệp hiện hữu, nhất là Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex-VISIP Bình Định; triển khai một số khu công nghiệp trọng điểm như Phù Mỹ, Hoài Mỹ, Cát Trinh, Bình Nghi, Nam Pleiku 2, Đak Đoa…

Năm 2026, Gia Lai dự kiến có 117 dự án với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng đi vào hoạt động sản xuất, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thay đổi để phát triển

Thời gian qua, Khánh Hòa là địa phương tiên phong của cả nước về xây dựng và triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng bất cập trong đánh giá cán bộ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang vận hành các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung như Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), Kho dữ liệu dùng chung…

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) được triển khai đồng bộ, liên thông 100% cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, kết nối trục liên thông văn bản quốc gia; duy trì hệ thống thư điện tử công vụ, họp trực tuyến, hệ thống phản ánh kiến nghị qua số 19001023, các kênh hỗ trợ Zalo, chatbot để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 80% dân số; 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động được phủ sóng thông tin di động mạng 5G có chất lượng, tốc độ cao và được tích hợp ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong quản lý và sản xuất…

Cùng đó, Khánh Hòa tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Tỉnh phấn đấu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị và kiến tạo phát triển.

Mới đây, thành phố Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh là "Thành phố thông minh Việt Nam 2025" ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; môi trường xanh, phát triển bền vững.

Đây là kỷ lục 6 năm liền mà Đà Nẵng đạt được, cho thấy nỗ lực không ngừng của thành phố trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý đô thị, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề của năm 2026 là "Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội."

Nhằm tiếp thêm động lực làm việc mới, tạo môi trường thi đua, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao.

Sông Hàn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố gắn với hiệu quả công việc.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng tăng thu 0,5 lần lương/người/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được tăng thu 0,3 lần lương/người/tháng; hoàn thành nhiệm vụ được tăng thu 0,1 lần lương/người/tháng…

Việc chi thu nhập tăng thêm gắn với hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức được chi trả theo quý, thể hiện thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Tỉnh Gia Lai cũng xác định tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chuyển đổi từ nền hành chính "quản lý, kiểm soát" sang nền hành chính "phục vụ và đổi mới sáng tạo," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phải có kết quả, sản phẩm cụ thể để đánh giá và áp dụng nguyên tắc "6 rõ" trong điều hành, xử lý công việc.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức triển khai các ứng dụng AI đến cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban ngành, địa phương nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định, xử lý công việc nhanh, chính xác, tăng năng suất và minh bạch trong hoạt động hành chính…

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026- 2030.

Cùng với cả nước, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung đang nỗ lực cao nhất ngay từ đầu năm để triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.