Quảng Ninh: Kịp thời cứu 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết Đồn Biên phòng Ngọc Vừng vừa cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Vào khoảng 6 giờ ngày 30/12, tại vùng biển Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách đảo Hạ Mai khoảng 18 hải lý, tàu cá mang biển kiểm soát QN-90095 TS có chiều dài 17,1 mét, công suất 400 CV bị đắm. Lúc này, trên tàu có 1 thuyền trưởng là chủ tàu (trú tại Đặc khu Vân Đồn) cùng 5 thuyền viên.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng đã lập tức sử dụng xuồng máy công suất 500 CV đưa lực lượng cơ động ra vị trí tàu bị nạn, đồng thời đưa 6 ngư dân trên tàu bị nạn an toàn sang tàu của ngư dân đang đánh bắt hải sản gần đó.

Nguyên nhân ban đầu xác định tàu chở lượng lớn cá trong khoang, tải nặng gặp sóng to nước tràn vào khoang dẫn đến đắm.

Đồn Biên phòng Ngọc Vừng đã lên phương án khi thời tiết thuận lợi sẽ hỗ trợ chủ phương tàu cá gặp nạn trục vớt phương tiện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

