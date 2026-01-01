Nga công bố video chấn động về vụ UAV tấn công dinh ông Putin

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy xác UAV bị bắn hạ trong khu vực rừng tuyết gần dinh thự Tổng thống Putin. Moskva cho rằng vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Nga công bố video UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin; Mỹ rà soát thông tin tình báo về vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Nga; Campuchia tiếp nhận 18 binh sĩ theo thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan.

