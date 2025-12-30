Nga tuyên bố sẽ cứng rắn hơn trong đàm phán về vấn đề Ukraine

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 30/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố nước này sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod mà Moskva cho là do Kiev thực hiện.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov không đề cập cụ thể về mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công đối với các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng khẳng định rằng lập trường đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine sẽ được điều chỉnh theo hướng cứng rắn hơn.

Ông nói rõ Nga sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, vào đêm 28, rạng sáng 29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ toàn bộ số UAV trên và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga về vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 30/12 cho rằng đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nguyên tắc không làm leo thang xung đột nhằm làm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị./.

