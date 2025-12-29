Ba Lan hướng tới hoàn thiện mạng lưới phòng không chống UAV

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Ba Lan đang triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc theo biên giới phía Đông, với mục tiêu hoàn thành trong vòng 2 năm tới. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Vácsava quan ngại việc UAV liên tiếp xâm nhập không phận nước này.



Theo ông Tomczyk, giai đoạn đầu của hệ thống có thể đi vào vận hành sau khoảng 6 tháng, trong khi toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất sau 24 tháng. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án vượt 2 tỷ euro (2,35 tỷ USD).



Dự án nhằm nâng cấp và tích hợp các năng lực phòng không hiện đại vào tuyến công sự biên giới hiện hữu, được xây dựng cách đây khoảng 1 thập kỷ. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp sẽ kết hợp các loại hỏa lực và phương tiện tác chiến khác nhau, gồm súng máy, pháo, tên lửa và các thiết bị gây nhiễu UAV. Một số thành phần chỉ được kích hoạt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi xảy ra xung đột vũ trang.



Thứ trưởng Tomczyk cho biết phần lớn nguồn vốn cho dự án sẽ được huy động từ các cơ chế tài chính của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có chương trình cho vay quốc phòng của Liên minh châu Âu (SAFE), cùng với nguồn bổ sung từ ngân sách nhà nước.



Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đang tăng cường phòng thủ tại biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad của Nga trong khuôn khổ sáng kiến “Lá chắn phía Đông,” nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh trong tương lai.

Hiện Ba Lan là một trong những quốc gia có mức chi cho quốc phòng cao nhất Liên minh châu Âu, với ngân sách năm 2025 tương đương khoảng 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).



Tháng 9 vừa qua, Ba Lan ghi nhận hơn 10 UAV xâm nhập không phận, buộc không quân Ba Lan và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải triển khai biện pháp đánh chặn. Trong đó, một số UAV đã bị bắn hạ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự./.

