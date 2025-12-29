Hàn Quốc, Mỹ hoàn tất các cuộc tập trận huấn luyện thực địa chung

Ngày 29/12, Quân đội Hàn Quốc cho biết đã hoàn tất mọi cuộc tập trận huấn luyện thực địa chung với Mỹ - vốn bị trì hoãn sau khi lên lịch lại từ tháng 8 năm nay, như một phần của cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) thường niên vào mùa Hè.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã hoàn thành 22 trong số khoảng 40 cuộc tập trận thực địa mà 2 nước đã quyết định lùi lại 1 tháng vào tháng 8/2025.

JCS nêu rõ: “Để đảm bảo trạng thái sẵn sàng quân sự cân bằng quanh năm và các điều kiện huấn luyện, chúng tôi đã lên lịch lại 22 trong số khoảng 40 cuộc tập trận chung và đã hoàn thành những cuộc tập trận này vào cuối năm nay.”

Những cuộc tập trận lớn được hoàn thành bao gồm đổ bộ đường không chiến thuật phối hợp, thu hồi và tái hòa nhập các binh sỹ bị cô lập, huấn luyện hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị và bắn đạn thật.

Cũng theo JCS, 2 trong số các cuộc tập trận trên, bao gồm cả diễn tập khắc phục thiệt hại cho sân bay, đều do quân đội Hàn Quốc thực hiện.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn một phần các cuộc tập trận huấn luyện thực địa, viện dẫn nhiều yếu tố như nắng nóng và lợi ích của việc kéo dài những hoạt động như vậy trong suốt cả năm để tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên đã có những đồn đoán rằng một số cuộc tập trận trên bị hoãn lại trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều vốn đang căng thẳng./.

