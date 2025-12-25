Trung Quốc đặt “tiêu chuẩn cao hơn” trong công tác chống tham nhũng năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 25/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp để nghiên cứu và triển khai công tác xây dựng Đảng trong sạch và chống tham nhũng năm 2026.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội nghị đánh giá năm 2025, dưới sự lãnh đạo kiên định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp đã tiếp tục thúc đẩy đấu tranh xây dựng Đảng trong sạch và chống tham nhũng, duy trì lập trường cứng rắn trong chống tham nhũng.

Đồng thời, trong năm 2025, các cơ quan kiểm tra tiếp tục thúc đẩy việc điều tra và chấn chỉnh các hành vi sai phạm và tham nhũng, kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm và tham nhũng ảnh hưởng đến người dân; hoàn thành việc bao quát toàn diện công tác thanh tra các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống kiểm tra giám sát của Đảng và Nhà nước; tăng cường triển khai chiến dịch “Năm xây dựng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật một cách quy phạm hóa, pháp trị hóa và chính quy hóa,” nhằm đạt được những tiến bộ và kết quả mới trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của công tác thanh tra và giám sát kỷ luật.

Hội nghị nhấn mạnh, năm 2026, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp cần thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện với các tiêu chuẩn cao hơn và các biện pháp hiệu quả hơn, nhằm cung cấp sự đảm bảo vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” (2026-2030).

Kiên trì đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, không ngừng nghỉ hay lùi bước, làm sâu sắc thêm cách tiếp cận toàn diện nhằm xử lý cả biểu hiện và nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện để các quan chức không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, từ đó liên tục nâng cao hiệu quả tổng thể của các nỗ lực chống tham nhũng.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh xây dựng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng quy phạm hóa, pháp trị hóa và chính quy hóa, nỗ lực rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát vững mạnh./.

