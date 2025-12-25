Hàn Quốc nỗ lực ngăn đà xuống giá của đồng won

Các cơ quan quản lý ngoại hối Hàn Quốc ngày 24/12 đã có động thái can thiệp khi cho rằng việc đồng won suy yếu mạnh so với đồng USD là điều không mong muốn, đồng thời khẳng định thị trường sẽ sớm thấy được cam kết mạnh mẽ và khả năng thực thi chính sách toàn diện để ổn định đồng nội tệ.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh đồng won liên tục tiến sát mức thấp nhất trong 16 năm so với đồng USD những tuần gần đây, bất chấp hàng loạt biện pháp ổn định từ phía cơ quan chức năng.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) tuyên bố chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một loạt cuộc họp trong một đến hai tuần qua và công bố các biện pháp cụ thể cho từng cơ quan nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ cũng như năng lực thực thi chính sách toàn diện.

Ngày 23/12, đồng won được niêm yết ở mức 1.483,6 won/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9/4 - thời điểm đồng tiền này chạm đáy của năm ở mức 1.484,1 won/USD. Tỷ giá giao dịch ngày 9/4 cũng là mức yếu nhất kể từ ngày 12/3/2009, khi đồng won đóng cửa ở mức 1.496,5 won/USD trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngày 24/12, đồng won mở cửa ở mức thấp hơn là 1.484,9 won/USD trong đầu giờ sáng nhưng đã phục hồi ngay sau động thái can thiệp bằng lời nói mạnh mẽ từ cơ quan quản lý. Đến cuối ngày đồng won giao dịch ở mức 1.470,2 won/USD.

Ông Suh Jeong-hoon, nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Hana, cho rằng bất chấp hàng loạt biện pháp ổn định thị trường và việc các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu trên sàn giao dịch chính, đồng won vẫn tiếp tục suy yếu. Điều này dường như được thúc đẩy bởi nhu cầu mua USD để thanh toán của các doanh nghiệp nhập khẩu và tâm lý tìm kiếm cơ hội đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài của các nhà đầu tư trước thời điểm cuối năm.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính, BoK, Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) và Bộ Phúc lợi (đơn vị giám sát quỹ hưu trí) đã thành lập một cơ quan tư vấn bốn bên.

Cơ quan này sẽ xây dựng một khung cơ chế mới nhằm hài hòa giữa lợi nhuận đầu tư của NPS với sự ổn định của thị trường, đồng thời giảm thiểu biến động trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc và BoK đã công bố hàng loạt biện pháp, bao gồm điều chỉnh hệ thống trạng thái ngoại hối kỳ hạn, giảm bớt gánh nặng sát hạch về thanh khoản ngoại tệ và mở rộng cho cư dân vay ngoại tệ bằng đồng won.

Đặc biệt, Văn phòng Tổng thống đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo của 7 tập đoàn lớn nhất cả nước để tìm giải pháp ổn định đồng nội tệ./.

