Đồng won chịu áp lực do làn sóng đầu tư ra nước ngoài gia tăng

Các nhà phân tích ngày 23/11 cho hay đồng won tiếp tục suy yếu nhanh so với đồng USD trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc lên mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm giá kéo dài và hạn chế hiệu quả các biện pháp can thiệp của Chính phủ nước này.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa tình trạng dòng vốn chảy mạnh ra thị trường Mỹ, đồng USD tăng giá và việc doanh nghiệp Hàn Quốc trì hoãn quy đổi doanh thu ngoại tệ sang đồng won đã tạo ra môi trường tỷ giá bất lợi, đẩy đồng won vào quỹ đạo giảm sâu.

Một số dự báo cho rằng đồng nội tệ có thể yếu tới 1.500 won/USD, trong bối cảnh nhà đầu tư Hàn Quốc gia tăng mua cổ phiếu Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lập trường thắt chặt và chính quyền mới của Nhật Bản tung gói kích thích kéo đồng yen xuống thấp.

Báo cáo của NH Investment & Securities dự đoán đồng won có thể giảm tới 1.540 won/USD trong năm tới. Tác giả Wi Jae Hyun nhận định áp lực giảm giá xuất phát từ quy mô đầu tư nước ngoài tăng nhanh của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cùng nhu cầu quy đổi ngoại tệ vào đồng won suy yếu.

Tính từ đầu tháng, đồng won đã mất hơn 2,6% giá trị, nhanh hơn đồng yen, euro hay bảng Anh. Phiên cuối tuần 21/11, đồng won xuống mức 1.476 won/USD, mức thấp nhất kể từ tháng Tư.

Tỷ giá hối đoái thực đa phương (REER) của Hàn Quốc do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế công bố giảm còn 89,09 điểm trong tháng 10 vừa qua - mức thấp nhất trong 16 năm và yếu hơn cả giai đoạn biến động chính trị cuối năm ngoái.

REER của Hàn Quốc từng duy trì trên 100 điểm tới năm 2021 nhưng đã liên tục giảm khi dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh và lạm phát trong nước ổn định.

Năm ngoái, khối lượng giao dịch cổ phiếu nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc đạt 530,84 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với năm 2019; trong đó cổ phiếu Mỹ chiếm tới 93,7% tổng giá trị nắm giữ tính đến tháng Chín./.

