TP Hồ Chí Minh “bắt tay” Binance thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Binance đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC - HCMC).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ, ngành và các quỹ đầu tư quốc tế đã tham dự và chứng kiến lễ ký.

Binance hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ sinh thái blockchain và giao dịch tài sản số theo khối lượng giao dịch. Doanh nghiệp cho biết luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững cho ngành blockchain – tài sản số và tích cực tham gia đóng góp chính sách tại các thị trường mà họ hiện diện.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai địa điểm hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là một trong những nền tảng để thành phố hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp và triển khai thực hiện các chính sách cho việc thành lập này.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất mục tiêu hợp tác trên 4 lĩnh vực chính, gồm phối hợp, tạo điều kiện và giới thiệu các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, và quỹ đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh và vận hành tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản số, công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ xây dựng, đề xuất thử nghiệm và tổ chức hoạt động theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án liên quan đến tài sản số tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ hành lang pháp lý cho các nội dung này và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, hợp tác xây dựng/hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo/doanh nghiệp vừa và nhỏ/doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính…

Các nội dung hợp tác bao gồm trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Luật Quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tuân thủ các thông lệ cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng đó là thực hiện nâng cao năng lực thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo cho các cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm nhân sự và chuyên gia tài chính, cũng như các chương trình trao đổi chuyên gia trọng điểm.

Tìm hiểu khả năng hợp tác để cung cấp hỗ trợ tư vấn thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số, cũng như các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); blockchain, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Tạo điều kiện kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế; đồng thời có thể đồng tổ chức các sự kiện quảng bá tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực pháp lý liên quan khác.

Về phương thức hợp tác, hai bên thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Sau khi Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, MOU sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Nghi thức công bố Bản ghi nhớ giữa Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Binance về hợp tác cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Lễ ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Binance. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế minh bạch, năng động và bền vững, phù hợp với mục tiêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2030.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng ký MOU với Sàn Giao dịch chứng khoán Nasdaq tại New York trong chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được dẫn đầu.

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết của các “ông lớn” như: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, PayPal, Intel…

Việc hợp tác trực tiếp với Nasdaq đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập chuẩn quốc tế của thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, minh bạch thông tin và phát triển sản phẩm đầu tư mới.

Đây cũng là một trong những hợp tác chiến lược hiếm hoi mà một địa phương của Việt Nam ký kết với định chế tài chính hàng đầu thế giới, cho thấy tầm nhìn chủ động và dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 12/2025. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư./.

