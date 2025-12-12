Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Từ nay đến 31/3/2026, Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng với hạn mức tài trợ đến 100% nhu cầu vốn và thời hạn linh hoạt, giúp khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

“Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” là chương trình dành ưu tiên cộng lãi và cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho bà con vùng bão lũ. Đây không chỉ là Ngân hàng Số, mà là người bạn luôn bên cạnh cộng đồng, ngân hàng của cảm xúc, hành động và của mọi nhà.

Hòa chung tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cùng cộng đồng trước những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, Ngân hàng Số Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống.

Chương trình được triển khai từ nay đến 31/03/2026, với thời hạn ưu đãi vay linh hoạt lên đến 6 tháng và hạn mức tài trợ đến 100% nhu cầu vốn. Thông qua gói hỗ trợ này, Vikki kỳ vọng giúp khách hàng dễ dàng bổ sung nguồn vốn cần thiết, giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Theo đó, Vikki áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt đối với từng nhóm khách hàng như sau: Ưu đãi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp, giảm lãi suất đến 1,5%/năm cho khoản vay mới, giảm đến 1%/năm đối với khoản vay mới của khách hàng mới, giảm đến 0,5%/năm đối với khoản vay đang còn dư nợ.

Ngoài ra, Vikki cũng sẽ miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp gặp khó khăn vì bão lũ, bao gồm chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, cùng các dịch vụ tra soát và hủy lệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được sử dụng miễn phí toàn bộ các gói dịch vụ Ngân hàng điện tử (Basic, Silver, Gold)...

Đối với khách hàng cá nhân, ưu đãi đối với vay có tài sản bảo đảm gồm: Giảm tối đa 1,5%/06 tháng cho mục đích vay tiêu dùng phục vụ đời sống, giảm tối đa 1%/6 tháng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Đối với khách hàng phụ nữ vay tín chấp, lãi suất chỉ từ 8%/năm (mức hiện tại là 9%/năm). Ưu đãi gồm cộng thêm 0,3%/năm cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng (áp dụng tại quầy) và tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng khu vực ảnh hưởng.

Song song với gói tín dụng ưu đãi, Vikki cũng ra thêm ưu đãi với Thẻ Tín dụng VikkiGO+, giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng cá nhân có thêm công cụ tài chính hữu ích để thanh toán, dự phòng chi tiêu và tiếp cận tín dụng nhanh chóng hơn sau thiên tai.

VikkiGO+ có nhiều ưu điểm nổi bật như: Thẻ 2 trong 1: kết hợp Thẻ Thanh toán & Thẻ Tín dụng trong một thẻ; Rút tiền 0 phí tại hơn 700 ATM Vikki Bank trên toàn quốc; Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng; Miễn lãi lên đến 55 ngày; Miễn phí phát hành & phí thường niên.

Chương trình hướng đến khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề như Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk./.

