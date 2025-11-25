Nghĩa tình đồng bào và những chuyến hàng cứu trợ tới người dân vùng lũ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp nhận đợt hàng cứu trợ lần 3 với trên 100 tấn đến đồng bào vùng lũ Lâm Đồng. Thêm một lần nữa vùng mỏ Quảng Ninh khẳng định tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả bão lũ.

Tiếp nối đợt chi viện khẩn cấp đầu tiên vào ngày 22/11 (với gần 45 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm), tối 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận trên 100 tấn hàng hóa của các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh gửi về, trong đó có gần 6,5 tấn gạo. Ngay trong đêm 2 xe tải lớn đã lên đường vận chuyển trên 60 tấn hàng vào Lâm Đồng.

Mắt ngấn lệ, chị Phạm Minh Nguyệt, người dân phường Hạ Long cho biết khi xem các thông tin về bão lũ chị cảm thấy rất xót xa, thương đồng bào mình vừa mất đi người thân, tài sản, cuộc sống đang vô cùng khó khăn.

Cá nhân chị đã mua một số vật dụng cá nhân cần thiết cho chị em phụ nữ, xà phòng, quần áo để mang đến điểm tập kết, qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi đến bà con vùng lũ.

Chị Nguyệt cũng hy vọng trong lúc này, mỗi người dân đang có cuộc sống ổn định hãy nhường cơm sẻ áo để chia sẻ nỗi đau, mất mát với bà con vùng bão lũ, bởi hơn ai hết nhân dân Quảng Ninh cũng thấm thía nhọc nhằn do thiên tai sau cơn bão Yagi năm 2024.

Trong số 100 tấn hàng hóa được tiếp nhận đã có 60 tấn được các lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ thiện nguyện hỗ trợ bốc xếp lên xe tải lớn để lên đường ngay trong đêm 24/11, đưa hàng hóa vào với nhân dân vùng lũ Lâm Đồng.

Trong số hàng hỗ trợ lần này có khoảng 70 tấn hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng đến từ các mạnh thường quân, nhân dân, câu lạc bộ thiện nguyện khu vực thành phố Móng Cái cũ.

Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhân ái Móng Cái, chia sẻ sau 3 ngày tỉnh Quảng Ninh phát động chung tay hướng về vùng lũ Lâm Đồng, nhân dân, doanh nghiệp khu vực Móng Cái cũ đã tích cực, khẩn trương quyên góp, ủng hộ số lượng lớn hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết để người dân vực dậy sau khi bão đi qua như sữa tươi, lương khô, gạo, chăn màn, chiếu, quần áo, cháo, mỳ ăn liền... và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác cùng lời chúc bình an, sớm ổn định cuộc sống tới nhân dân vùng lũ.

Các gói hàng được phân loại, đóng gói cẩn thận, gửi gắm tấm lòng của nhân dân vùng mỏ đến mảnh đất Lâm Đồng. Các chiến sỹ lực lượng vũ trang, thành viên các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện không quản khó khăn, vất vả bốc xếp hàng chục tấn hàng hóa để chuyến xe xuất phát được sớm nhất.

Lượng hàng hóa được nhân dân, mạnh thường quân ủng hộ được tập kết tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để sắp xếp đưa vào vùng lũ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Anh Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ 116 chi nhánh Quảng Ninh, cho biết khi nghe thông tin bão lũ đổ bộ vào miền Trung các thành viên của đội ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã phân công đi cứu hộ tại các khu vực bị mưa lũ, một số thành viên tham gia các hoạt động tại “hậu phương” với quyết tâm bốc xếp nhanh nhất để hàng hóa lên đường đến với nhân dân vùng lũ sớm nhất.

Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng, tỉnh đã phát động và nhận được sự hưởng ứng thần tốc từ nhân dân, doanh nghiệp... Chỉ trong vài ngày, không chỉ ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 tỷ đồng mà còn là hàng trăm tấn hàng hóa do nhân dân đóng góp. Đợt hàng ngày 24/11 này là minh chứng rõ nhất cho tinh thần "tương thân tương ái," 'lá lành đùm lá rách" của người dân Quảng Ninh.

Quảng Ninh là tỉnh thường xuyên phải đối phó với thiên tai, mới nhất là cơn bão Yagi tháng 9/2024 để lại hậu quả nặng nề, nên người dân trong tỉnh hiểu rõ những khó khăn mà bà con Lâm Đồng đang phải trải qua.

Mọi người, từ tiểu thương đến công nhân, đều sẵn lòng đóng góp. Có người góp vài trăm ngàn đồng, thùng sữa, thùng nước, có người góp cả tấn gạo. Người góp của, người góp sức, làm việc liên tục nhiều giờ liền, chỉ mong hàng hóa sớm được chuyển đi, giúp bà con có cái ăn, cái mặc, và quan trọng là thấy ấm lòng vì luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đồng bào cả nước.

Những món quà gói trọn tình cảm của nhân dân Quảng Ninh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tỉnh Lâm Đồng sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau cơn lũ lịch sử./.

Lâm Đồng tiếp tục di dời hàng chục hộ dân vùng sạt lở D'ran đến nơi an toàn Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương cùng lực lượng của quân đội đã di dời 20 hộ dân với 120 nhân khẩu, cùng các đồ đạc, tài sản có giá trị đến nơi khác.