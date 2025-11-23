Lâm Đồng hướng về người dân vùng lũ đang gặp khó khăn

Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương khu vực Nam Trung Bộ bị ngập sâu, chia cắt, người dân chịu thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình trên, các tổ chức, cá nhân, cán bộ và người dân tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp, vận động nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân vùng lũ.

Ba ngày qua, nhà chị Trần Thị Thu Hà, thôn Láng Gòn 1, xã Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) luôn tấp nập người đến tham gia phụ giúp gói bánh tét để kịp thời ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Trẻ em thì lau lá chuối, cột dây; phụ nữ thì vo nếp, đãi đậu, bánh; đàn ông, thanh niên thì vác củi, nhóm bếp, nấu bánh. Mỗi người một việc, không khí gói bánh rất khẩn trương. Dù vất vả, nhưng với tấm lòng hướng về đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, ai ai cũng hăng hái làm tốt nhất phần việc của mình.

Chị Trần Thị Thu Hà, người khởi xướng hoạt động gói bánh tét cho biết, bánh tét được nấu chín để mang đi cứu trợ vừa dễ bảo quản, giữ được lâu và có thể dùng ngay mà không cần chế biến, đồng thời rất phù hợp với điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của bà con vùng lũ.

Những chiếc bánh không chỉ giúp bà con ở khu vực thiệt hại do mưa lũ ở trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa… được no bụng mà còn truyền tình cảm, động viên bà con vượt qua thiên tai.

“Mặc dù ban đầu nhóm mấy chị em chỉ định làm điều gì đó nho nhỏ để giúp đỡ đồng bào. Tuy nhiên, mọi người lại truyền tai nhau, chị em phụ nữ tới giúp đỡ ngày càng nhiều, các mạnh thường quân ủng hộ thêm nguyên liệu cùng chung tay nấu bánh tét gửi hỗ trợ bà con. Có thời điểm lên đến 70-80 người cùng tham gia gói, túc trực xuyên đêm để canh 13 nồi bánh cỡ lớn,” chị Hà chia sẻ.

Đến chiều 23/11, hơn 2.200 đòn bánh tét, hàng trăm phần trứng luộc, thịt kho mắm ruốc… do nhóm chị Hà trực tiếp chế biến được chở đến nơi tập kết để gửi đến cho người dân vùng lũ trong tối 23/11.

Ngoài việc tổ chức gói bánh tét, nhóm chị Hà cùng chị em phụ nữ ở xã Hàm Tân cũng vận động được gần 18 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: Mỳ gói, nước uống, sữa, chăn màn, quần áo... để gửi đến đồng bào vùng lũ.

Người dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng gói và nấu bánh tét gửi cho người dân vùng lũ. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Kim Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Tân cho biết, Hội phụ nữ đã kêu gọi hội viên tham gia; đồng thời huy động các lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ sắp xếp, đóng gói, phân loại để hàng cứu trợ nhanh chóng, gọn gàng đưa đến bà con vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ; góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái.

Còn tại xã Tân Minh, Đoàn thanh niên xã Tân Minh phối hợp với Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức; nhóm thiện nguyện An Phát đã tổ chức gói bánh tét và vận động quà cứu trợ tổ chức chương trình “Tân Minh hướng về miền Trung.”

Theo đó, hơn 4.000 đòn bánh tét, 200 thùng mì, 200 thùng nước lọc cùng bánh ngọt, chăn màn, thức ăn nhanh… đã được vận chuyển đến Đắk Lắk để kịp tiếp sức cho người dân.

Chung tay hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt, ngày 23/11, Chi hội Du lịch Phú Quý, ở đặc khu Phú Quý đã nỗ lực chuyển 500 kg cá tươi vào đất liền để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trong đó, 250 kg được gửi đến Nhà hàng VietnamHome Mũi Né để chế biến thành 1.000 suất cơm nóng do Đoàn thiện nguyện trực tiếp mang ra phục vụ vào đêm 23/11.

Phần còn lại được chuyển cho Chi hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam chế biến thành cá hộp tiệt trùng, chuẩn bị cho những đợt cứu trợ tiếp theo. Dù vùng biển Phú Quý đang có sóng to, gió lớn, hành trình vận chuyển gian nan, nhưng với tinh thần “hướng về miền Trung” người dân Phú Quý vẫn gửi trọn tấm lòng sẻ chia đến đồng bào trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Vẫn còn rất nhiều nơi ở tỉnh Lâm Đồng, người dân cũng có tấm lòng cao cả, tương thân tương ái, mỗi người mỗi nơi đều có cách chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào theo cách riêng.

Tại các thôn, xóm, bà con cùng nhau quyên góp gạo, mì tôm, rau củ và nhu yếu phẩm. Các quán ăn thì trở thành điểm tập kết, nấu hàng nghìn suất ăn, đồ khô, làm bánh. Nhiều người dân có xe tải lớn tự nguyện tham gia vận chuyển hàng hóa, không nhận thù lao. Các nhóm thiện nguyện ngày đêm đưa lực lượng cứu hộ, hàng hóa tiếp tế cho bà con đang gặp khó khăn bởi thiên tai.

Từng hành động, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, từ xưa đến nay của dân tộc ta. Bất kể vùng nào gặp khó khăn, nhân dân cả nước lại sát cánh bên nhau để giúp đỡ, chia sẻ, vượt qua mọi hoàn cảnh./.

