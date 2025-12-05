Tối 5/12, tại khu vực Tiểu đảo chợ Bến Thành, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025, với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh Fest,” đánh dấu sự khởi đầu chuỗi sự kiện du lịch sôi động, kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trên địa bàn thành phố.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 giới thiệu đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố như một điểm đến giàu cảm hứng, giàu năng lượng và luôn không ngừng chuyển mình, vươn tới những tầm cao mới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Thông qua sự kiện, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch - thương mại - ẩm thực cuối năm, cũng như mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tăng cường kết nối thị trường và cùng chung tay xây dựng thương hiệu ngành du lịch địa phương.

Ông Dũng chia sẻ thêm: Điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, còn có thể kể đến là sự phối hợp của các sở, ngành, 168 phường, xã, đặc khu Côn Đảo và cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành.

Đồng thời, sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố hình thành không gian du lịch rộng lớn và độc đáo "từ phố theo sông ra biển," tạo cơ hội vàng cho ngành du lịch thành phố bước vào một kỷ nguyên mới, mang đến những trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho du khách.

Cụ thể, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 diễn ra từ nay đến ngày 5/12, có những sự kiện nổi bật như: ra mắt sản phẩm du lịch tour “Xuân Hòa: Nét xưa trong phố mới”; Ngày hội chuyển đổi số; Triển lãm di tích kiến trúc nghệ thuật tại đình Thần Linh Đông; Chợ đêm giới thiệu các món ẩm thực vùng miền; Chương trình triển lãm thủ công, mỹ nghệ, trưng bày đồ gỗ, cây cảnh của các nghệ nhân; Lễ hội hóa trang tái chế - Sông Dinh trong tôi…

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành du lịch thành phố trong liên kết và hợp nhất sức mạnh 168 phường, xã, đặc khu Côn Đảo, nhằm nâng tầm du lịch thành phố trở thành một điểm đến hiện đại, hấp dẫn và phát triển bền vững.

Đây là cơ hội để ngành du lịch xây dựng, phát triển những chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng cao được đồng bộ hóa giữa các địa phương, qua đó củng cố vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ phát động lần này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai một số sự kiện đáng chú ý như công bố các Đại sứ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025, trao chứng nhận “Điểm đến thân thiện năm 2025”…

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TikTok Việt Nam, triển khai chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số./.

