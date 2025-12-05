Hỗ trợ gần 4.400 lao động hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Chính sách hỗ trợ lao động hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài được đánh giá là một giải pháp giảm nghèo mang tính bền vững, không chỉ giúp các gia đình thoát nghèo mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế lâu dài, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế-xã hội tại các vùng khó khăn trên cả nước.

Tháng 1/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Tiểu dự án 2 “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” được triển khai với mục tiêu rõ ràng là đưa người lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Đối tượng ưu tiên của chương trình bao gồm lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số và những người sinh sống tại các địa bàn khó khăn. Chính sách hỗ trợ được thiết kế toàn diện, bao gồm chi phí đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian đào tạo và giáo dục định hướng; cung cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu; chi trả chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp. Ngoài ra, người lao động và thân nhân còn được tư vấn, giới thiệu để chuẩn bị tốt nhất trước khi xuất cảnh.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lao động tham gia theo các hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và các nước tiếp nhận, ưu tiên các nhóm đối tượng khó khăn nhằm đảm bảo cơ hội tiếp cận bình đẳng.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), sau gần 4 năm thực hiện, chương trình đã hỗ trợ 4.395 lao động thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên đi làm việc ở nước ngoài. Những lao động này được ngân sách nhà nước chi trả các khoản phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe và làm các thủ tục pháp lý như hộ chiếu, visa.

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh, chính sách này là một trong những chủ trương quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân tại các địa bàn khó khăn. Việc đưa nội dung hỗ trợ xuất khẩu lao động thành một tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho thấy sự công nhận ở cấp cao nhất về vai trò của hoạt động này trong chiến lược giảm nghèo quốc gia.

Chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại cơ hội việc làm với thu nhập cao mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về nước, người lao động mang theo kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Họ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tinh thần tự lực vươn lên của cộng đồng nghèo, đồng thời nâng cao hình ảnh lao động Việt Nam trên trường quốc tế./.

Hàng năm lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD Bình quân hàng năm người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống lao động và gia đình.