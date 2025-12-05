Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết tại TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 4 người tử vong rạng sáng 5/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, đã chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần sớm điều tra nguyên nhân vụ việc, có biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 4 giờ ngày 5/12, khói, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng kinh doanh quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh); sau đó lan lên trên các tầng cao.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán ăn có nhiều người bị mắc kẹt.

Theo người dân sinh sống xung quanh, thời điểm xảy ra cháy, cửa cuốn quán ăn đang đóng kín, người dân đập cửa báo tin nhưng không thấy những người trong nhà phản hồi.

Cùng lúc đó, những người chạy xe ôm đã xông vào đập cửa. Khi cửa được mở, nhiều hàng xóm mang bình chữa cháy mini đến nhưng bên trong tối om, khói nghi ngút.

Ông Minh (ngụ phường Cầu Ông Lãnh) cho biết, lúc đang ngủ ông nghe nhiều tiếng la hét lớn ngoài đường, khi chạy ra thì có rất đông người đang phá cửa, chữa cháy. Sau đó, xe chữa cháy và xe cứu thương xuất hiện rất đông. Quán này cũng mới mở được vài tháng nay.

Nhận tin báo cháy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, tiến hành phá khung sắt trên tầng 2 để cứu người.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà và chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, 4 người đã không qua khỏi, trong đó có 2 em nhỏ là con của chủ quán./.

