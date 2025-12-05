Xã hội

Cứu hộ tàu cá bị chìm tại khu vực neo đậu ở xã Nam Cửa Việt

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã huy động 1 tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai biện pháp cứu hộ.

Võ Dung
Lực lượng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân nỗ lực kéo tàu lên khỏi vị trí chìm. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân nỗ lực kéo tàu lên khỏi vị trí chìm. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 5/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin Đồn Biên phòng Triệu Vân vừa phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai các biện pháp cứu hộ tàu cá gặp nạn tại khu vực neo đậu thuộc xã Nam Cửa Việt.

Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo, tại khu vực âu trú tránh bão thuộc thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, tàu cá của ông Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1972, trú xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bị ngắt thiết bị bơm nước tự động, nước tràn vào khiến tàu bị chìm nửa thân.

Thời tiết mưa lạnh khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp không ít khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã khẩn trương huy động 1 tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai biện pháp cứu hộ.

Tổ công tác và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ kéo tàu lên khỏi vị trí chìm, đảm bảo an toàn cho phương tiện. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Để hạn chế các sự cố tương tự có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền, Đồn Biên phòng Triệu Vân tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân kiểm tra thiết bị an toàn khi neo đậu./.

