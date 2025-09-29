Vụ hai thuyền cá bị chìm tại Quảng Trị qua lời kể của những ngư dân được cứu

Đến trưa 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tránh bão trên sông Gianh.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục, phối hợp tìm kiếm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện.

Tàu BP-07-12-03 cùng 9 cán bộ, chiến sỹ và xuồng MS-BP-07-15-01 với 5 cán bộ, chiến sỹ được điều động rà soát dọc sông Gianh.

Bốn tổ cơ động với 40 đồng chí triển khai tuần tra dọc hai bên bờ sông và ven biển nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một tàu cá bị đánh chìm, trôi dạt vào bờ biển, cách cảng Gianh (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Bình) gần 3km.

Đại tá Ngô Nam Cường (thứ 3 bên phải sang), Phó tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng trưa 28/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu sửa chữa tại cảng than Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) thì thuyền trưởng Nguyễn Thọ ra lệnh nhổ neo, di chuyển lên phía bờ Bắc sông Gianh (Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị) để tránh bão số 10.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gió bão bất ngờ mạnh lên, dây neo bị đứt, hai tàu bị sóng dữ cuốn trôi và nhanh chóng nhấn chìm. Thời điểm đó, đêm tối phủ dày, gió rít từng hồi, sóng dâng dữ dội. Hầu hết các thuyền viên đều đã mặc áo phao nhưng vẫn bị gió bão cuốn ra xa. Chỉ có bốn người may mắn sống sót.

Thuyền viên Sa Lêh (37 tuổi, quê Đa Phước, An Phú, An Giang), đi trên tàu BV-92756-TS, vẫn chưa hết bàng hoàng sau nhiều giờ trôi dạt trên sông. Anh nhớ lại khoảnh khắc sinh tử: "Tàu chúng tôi có 9 người; trong đó có 2 thợ máy vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên ầm ào. Sóng vỗ mạnh vào tàu, neo đứt, máy tàu đề không nổ. Con tàu xoay vòng rồi bị sóng nhấn chìm chỉ trong chớp mắt. Tôi bị hất văng xuống nước, tay vẫn cầm chiếc đèn pin. Liên tiếp những cơn sóng dữ nhấn chìm, hất tung tôi lên. Mấy chục năm đi biển, chưa lần nào tôi gặp cảnh khủng khiếp đến vậy. Tôi nghĩ mình khó qua khỏi, may mà kịp mặc áo phao để sóng đánh trôi dạt vào bờ."

Thuyền viên Đồng Văn Thanh (38 tuổi, quê Long Hải, Vũng Tàu), đi trên tàu BV-92754-TS, cũng kể lại giây phút cận kề cái chết, sóng lớn đánh bay cả 4 người trên tàu xuống nước.

"Trong đêm tối mịt mùng, tôi chỉ biết nghiến răng, cầu nguyện. Lúc trôi dạt, tôi thấy thấp thoáng ánh đèn pin của anh Sa Lêh, liền cố bơi lại nắm tay nhau. Nhưng những cơn sóng dữ liên tiếp đánh mạnh, cuốn mỗi người mỗi ngả. May mắn là cả hai chúng tôi đều được sóng đánh dạt vào bờ và thoát nạn," anh Thanh kể.

Thuyền viên Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), đi trên tàu BV-92756-TS, nhớ lại: "Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu Phan Thanh Nhân nắm chặt tay nhau. Hai cậu cháu cầm tay nhau chừng 5 phút, sóng lớn lại đánh mạnh, cuốn chúng tôi ra xa. Tôi bị trôi khoảng 4km ra cửa biển sông Gianh rồi dạt vào bờ. Còn cháu tôi thì không thấy đâu nữa."

Thuyền viên Trần Quốc Trung (40 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) cũng bị gió bão hất bay xuống nước nhưng may mắn trôi dạt vào bờ an toàn.

Cả bốn người sống sót đều mang áo phao đã được đưa vào bờ chăm sóc y tế ngay trong đêm. Đến trưa 29/9, sức khỏe của họ đã ổn định.

Bốn ngư dân may mắn thoát nạn, đang nghỉ tại Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Nước sông Gianh vẫn ở mức cao, sóng lớn liên tục cản trở việc tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng chính quyền địa phương đã lập các chốt quan sát dọc hai bờ sông, đồng thời huy động ngư dân ven biển hỗ trợ rà soát khu vực cửa biển và vùng ven.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời động viên thân nhân các thuyền viên mất tích.

"Mỗi giờ trôi qua là mỗi cơ hội cứu người giảm đi. Chúng tôi đang tận dụng mọi lực lượng, phương tiện, tranh thủ từng khoảnh khắc để tìm kiếm các nạn nhân," Đại tá Cường nói.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực từng giờ với mục tiêu cao nhất tìm thấy 9 ngư dân còn mất tích, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa mênh mông sóng dữ./.

Quảng Trị tập trung tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên 2 tàu cá bị chìm Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên 2 tàu cá bị chìm tại khu vực sông Gianh (xã Bắc Trạch).