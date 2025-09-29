Quảng Trị: Một trong hai tàu cá bị chìm trong đêm 29/9 trôi dạt vào bờ biển

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29/9, các lực lượng chức năng đã phát hiện một tàu cá bị lật úp, dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch, Quảng Trị.

Đây là một trong hai tàu cá bị sóng đánh chìm cùng 9 thuyền viên mất tích trong đêm 29/9.

Vị trí phát hiện tàu cá cách cảng Gianh (xã Bắc Trạch) khoảng 3km. Hiện lực lượng chức năng chưa thể xác định được phía trong tàu có thi thể các thuyền viên mất tích hay không.

Khu vực biển phát hiện tàu cá bị chìm đang có sóng to, gió lớn.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo việc khắc phục, tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đại tá Ngô Nam Cường cho biết đây là vụ việc rất nghiêm trọng trong điều kiện mưa bão rất phức tạp, do đó yêu cầu các lực lượng; trong đó chủ chốt là Công an, Biên phòng, Quân đội cùng với phương tiện tập trung triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích cả tuyến biển và ven bờ.

Khu vực biển vị trí tàu cá được phát hiện đang có sóng to, gió lớn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo Đại tá Ngô Nam Cường, các lực lượng chức năng phải xác định được khu vực tàu chìm, tiến hành khoanh vùng khu vực tìm kiếm và có phương án mở rộng tìm kiếm cả khu vực biển trong bán kính 15-20km để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Bên cạnh đó, huy động lực lượng trục vớt tàu đã được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển; thống kê rà soát thông tin về các thuyền viên mất tích.

Như tin đã đưa, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/9, tàu cá B-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên trên tàu. Khi thời điểm bão tan, các thuyền viên đã ra nổ máy kiểm tra tàu thì bị sóng đánh chìm. Sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, hiện 9 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Trưa 29/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết bão số 10 (Bualoi) đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên địa bàn, khiến 3 nhà bị sập; 390 nhà bị tốc mái; 5 người bị thương, 12 người mất tích.

Trước tình hình trên, các địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Theo đó, nhà bị tốc mái tập trung nhiều ở các xã như xã Tuyên Lâm có 80 ngôi nhà; xã Nam Ba Đồn có 100 ngôi nhà; xã Quảng Trạch có 119 nhà và 2 mái tôn nhà trường học; xã Đông Trạch có 39 nhà bị tốc mái, 1 trường học Mầm non và 1 nhà văn hóa bị tốc mái.

Bão số 10 cũng khiến 5 người bị thương; trong đó xã Bố Trạch có 1 người; xã Tuyên Hóa có 3 người; xã Vĩnh Định có 1 người. Trong bão số 10, có 12 người mất tích gồm cháu T.T.Đ (sinh năm 2009), trú xã Kim Phú bị lũ cuốn; 2 thuyền viên trên tàu BV 4670-TS (Thành phố Hồ Chí Minh) bị mất tích trong vụ tàu chìm ở vùng biển Cửa Việt; 9 thuyền viên trên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh.

Bão số 10 cũng khiến tình trạng sạt lở bờ sông, đê biển bờ biển diễn biến phức tạp.

Mưa to kèm gió mạnh gây sập, gãy đỗ các bờ tường, rào chắn tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Bờ sông Kiến Giang đoạn qua thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy bị sạt lở khoảng 30m. Tại xã Triệu Bình sạt lở bờ sông Vĩnh Định 600m; trong đó, qua thôn Quảng Điền 300m làm ảnh hưởng đến đường giao thông và kênh mương thủy lợi; qua thôn Vân Hòa 2 điểm dài 300m, làm ảnh hưởng đến 17 hộ dân.

Tình trạng sạt lở đê biển, bờ biển diễn ra ở nhiều địa phương, gồm xã Vĩnh Hoàng sạt lở đê biển tại thôn Thái Lai với chiều dài khoảng 20m; xã Triệu Cơ, sạt lở bờ biển tại thôn 5 với chiều dài khoảng 150m.

Tại xã Cửa Tùng đê tả Bến Hải nhiều vị trí bị xói lở, đặc biệt tại vị trí Km0+180 vết sạt lở có kích thước dài khoảng 8m, rộng 5m, xói sâu vào thân đê 2,5m. Sạt lở bờ kè bãi tắm lò vôi: 25m.

Xã Ninh Châu xảy ra sạt lở dọc bờ biển với chiều dài khoảng 200m (đoạn khu vực Hiển Trung) và có nguy cơ sạt lở kè chống xói lở khe cát với chiều dài khoảng 150m (thôn Tân Hải) và đoạn kè hạ nguồn khe cát với chiều dài khoảng 20m (thôn Cừa Thôn).

Còn tại xã Bến Hải, sạt lở dọc bờ biển với chiều dài khoảng 2.000m vào sâu khoảng 2-3m.

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80-200mm; nơi cao nhất: Hướng Sơn 226mm, Tân Lâm 237mm. Hiện nay, lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng trên sông Gianh tại Mai Hóa đang lên chậm.

Nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương chặt, dọn cây cối gãy đổ trên các tuyến đường; hỗ trợ người dân gia cố, lợp lại mái nhà. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Riêng ngành điện lực đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố đường dây, cột điện bị gãy đổ nhằm sớm cấp điện trở lại cho các khu vực bị mất điện.

Song song đó, lực lượng y tế cơ sở chủ động triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão; lực lượng biên phòng, quân đội, công an tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, đảm bảo an ninh trật tự./.

