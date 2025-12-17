Gia Lai: Sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án tiếp tục sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức nhằm thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập 2 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước còn một trung tâm thuộc Sở Tư pháp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đối với Sở Nội vụ, sáp nhập 3 đơn vị (Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh) thành một đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Nội vụ.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh sẽ giữ nguyên các trường phổ thông công lập hiện có; sắp xếp 25 trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành 16 trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cung ứng dịch vụ trên địa bàn liên xã, phường.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh sẽ sáp nhập Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh sáp nhập 4 đơn vị: Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thành một đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước; sáp nhập Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Pleiku; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Tỉnh giữ nguyên và nâng mức độ tự chủ lên tự đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình đối với một số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định; đồng thời chuyển giao một số đơn vị về cấp xã, phường quản lý như, các Trạm y tế, trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật (của xã, phường trước khi sáp nhập).

Theo phương án này, các cơ quan không thuộc diện sắp xếp gồm: Các cơ quan không có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (như Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh) và các cơ quan chỉ có một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc các đơn vị cơ bản đã tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản… khi được chuyển giao và sắp xếp, tổ chức lại theo đúng quy định pháp luật.

Việc sắp xếp nhằm đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đặc biệt là các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân.

Tỉnh xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng triển khai thực hiện sắp xếp, lộ trình thực hiện bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ./.

Tinh gọn tổ chức bộ máy: Đặt nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững Từ chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, đến những điều chỉnh thể chế, thực tiễn ở cơ sở, mô hình mới đang từng bước đi vào vận hành, đặt nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.