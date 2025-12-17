Đề xuất phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ Nội vụ vừa thông báo đang lấy ý kiến Nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG.

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo Bộ Nội vụ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến Nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục đối với hồ sơ trình xét, tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 3/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Tờ trình nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo quy định hiện hành, việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với cá nhân phải trải qua nhiều bước, trong đó có khâu lấy ý kiến Nhân dân để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ cho biết, ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn được tiếp nhận bằng văn bản gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, để tổng hợp theo quy định./.

