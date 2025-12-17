Đà Nẵng khẩn trương cứu nạn tàu cá bị cháy, 55 thuyền viên nhảy xuống biển

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết lúc 7 giờ ngày 17/12/2025, đơn vị nhận báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà về vụ tàu cá QNa 91917-TS bị cháy và chìm trên biển.

Theo báo cáo, khoảng 1 giờ ngày 17/12/2025, tàu cá QNa 91917-TS đang hoạt động tại vị trí 11°47′00″N - 116°07′00″E, cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý và cách Đông Nam Sơn Trà/Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý thì bất ngờ bị cháy rồi chìm. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển.

Tàu cá QNa 91917-TS có công suất 1.242 CV, chiều dài 28 m, hành nghề câu mực; do ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1972, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/11/2025 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà), trên tàu có 55 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với gia đình, địa phương xác minh vụ việc; đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hiện có 3 tàu cá QNa 91234-TS, QNg 95454-TS và PY 90779-TS đang tham gia cứu nạn tại hiện trường.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo, trao đổi tình hình vụ việc với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và 4, cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi để huy động lực lượng hỗ trợ cứu nạn./.