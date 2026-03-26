Huế: Cháy nhà dân tại Phong Thái, khiến một người tử vong

Tối 26/3, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Thái (thành phố Huế) cho biết, trên địa bàn phường đã xảy ra vụ cháy nhà dân làm một người tử vong.

Cụ thể, vào 16 giờ 15 cùng ngày, người dân xung quanh khu vực nhà ông V. H. Y. (sinh năm 1956, trú ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái) phát hiện nhà ông Y. bị cháy và nhanh chóng báo cho Công an phường Phong Thái.

Nhận được tin báo, Công an phường Phong Thái đã khẩn trương tổ chức lực lượng, cùng sự hỗ trợ của người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy vậy, do ông Y. bị tai biến, không thể di chuyển và chỉ ở nhà một mình nên đã tử vong do ngạt khói.

Công an phường Phong Thái đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn./.

