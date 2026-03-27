Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 đến sớm hơn trung bình nhiều năm

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm trời se lạnh và mưa vài nơi.

Tuy nhiên, không khí lạnh rất yếu này sẽ chấm dứt vào ngày 28/3 nhường chỗ cho nắng nóng diện rộng xảy ra ở khu vực này.

Cụ thể, từ đêm 28/3 đến ngày 5/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-2/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-2/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng, thấp, khu đô thị... Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đối với diễn biến nắng nóng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Nguyễn Văn Hưởng thông tin đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1./.

