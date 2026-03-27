Giảm thuế phí về 0% hạ nhiệt giá xăng dầu và tiếp sức nền kinh tế

0h ngày 27/3/2026. Một quyết định chưa từng có tiền lệ về tốc độ và mức độ của Chính phủ trước sự leo thang của giá năng lượng toàn cầu được ban hành.

Việc đưa hàng loạt sắc thuế về mức 0 đã lập tức kéo giá xăng dầu giảm sâu, qua đó hạ áp lực chi phí và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ nền kinh tế. Ngay khi chính sách có hiệu lực, xăng RON 95 lùi về hơn 24.000 đồng/lít.

Một số mặt hàng giảm gần gần 6.000 đồng mỗi lít - mức giảm hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Áp lực từ làn sóng tăng giá năng lượng toàn cầu theo đó cũng được “hạ nhiệt” đáng kể.

Ông Trần Quốc Phương-Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay: "Giá của nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể, đặc biệt có sản phẩm giảm gần 6.000 đồng mỗi lít, qua đó đã hạ mức tăng giá năng lượng trong nước từ 50% xuống còn 25%. Tác động của nó tích cực đến tâm lý người dân và doanh nghiệp trong việc ổn định kế hoạch sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026."

Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý của quyết định lần này là tác động đồng thời lên nhiều sắc thuế, giúp giảm chi phí đầu vào một cách trực diện và nhanh chóng. Tại các doanh nghiệp vận tải, chi phí nhiên liệu là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành đã giảm rõ rệt. Trong khi đó, chi phí logistics hạ nhiệt cũng mở ra dư địa để điều chỉnh giá hàng hóa thiết yếu.

Chính sách này có thể làm giảm nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng hiệu ứng lan tỏa lại được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn hơn trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc kiểm soát chi phí đầu vào được xem là giải pháp then chốt để giữ ổn định sản xuất và đời sống.

Chính sách giảm thuế lần này không chỉ góp phần kiểm soát lạm phát, mà còn tạo lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.