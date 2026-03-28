Bùng nổ sức trẻ BKC trong Đại hội Thể thao và Hội trại truyền thống

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn vừa tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ III và Hội trại truyền thống ngày 26/3, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn vừa tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ III và Hội trại truyền thống ngày 26 tháng 3, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Sự kiện diễn ra sôi nổi với các môn thi đấu như kéo co, nhảy bao bố, cờ vua; phần thi trang trí trại, thuyết trình và cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử Đoàn. Đêm hội Gala âm nhạc với ca sĩ khách mời và hoạt động lửa trại đã để lại dấu ấn sâu sắc. Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám tỏa sáng”. Hội trại khép lại với lễ trao giải, khẳng định tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của tuổi trẻ BKC./.