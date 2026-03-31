Ôtô và bước chuyển sang xăng sinh học E10: Hướng tới giao thông xanh

E10 không còn là lựa chọn thử nghiệm, mà đang trở thành lựa chọn sẵn sàng của người tiêu dùng. Khi những băn khoăn dần được giải tỏa, các chủ phương tiện cũng đã sẵn sàng sử dụng xăng E10.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy hầu hết các mẫu xe ôtô hiện đại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích tốt với xăng sinh học E10, không gây vấn đề kỹ thuật cho động cơ khi sử dụng nhiên liệu này.

Dù được đánh giá là an toàn với phần lớn các dòng xe, việc sử dụng xăng E10 vẫn cần những lưu ý nhất định đối với một số phương tiện đặc thù. Đối với các xe đời quá cũ hoặc xe chuyên dụng, người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc khuyến cáo từ đại lý chính hãng.

Thực tế, trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia sử dụng phổ biến xăng E10. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Mỹ, Châu Âu đã ban hành luật bắt buộc sử dụng các nhiên liệu phối trộn giữa xăng với nhiên liệu sinh học nguyên chất.

Lộ trình xăng E10 từ tháng 4 tại Việt Nam không chỉ là thay đổi trong sử dụng nhiên liệu, mà còn là thông điệp về một hướng đi mới, giao thông xanh, bền vững và hội nhập của ngành ô tô Việt Nam với xu thế chung của toàn cầu./.