Tình hình kinh doanh khó khăn, doanh số toàn cầu của Volkswagen sụt giảm

Tập đoàn ôtô Đức Volkswagen ghi nhận sự sụt giảm doanh số toàn cầu trong quý 1/2026, chủ yếu do tình hình kinh doanh khó khăn tại hai thị trường trọng điểm dù thị trường châu Âu có dấu hiệu phục hồi.

Theo số liệu công bố ngày 13/4, Volkswagen đã giao khoảng 2 triệu xe trong ba tháng đầu năm 2026, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số xe điện tại Mỹ giảm tới 80%, phản ánh những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện của tập đoàn.

Ông Marco Schubert, Giám đốc bán hàng của Volkswagen, cho biết sự suy giảm chung của thị trường Mỹ đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Tại Mỹ, việc chấm dứt các chương trình hỗ trợ xe điện dưới thời Tổng thống Donald Trump cùng với những khó khăn về thuế quan đã làm giảm đáng kể nhu cầu.

Trước xu hướng suy giảm, Volkswagen đang triển khai chiến lược tung ra 30 mẫu xe mới tại Trung Quốc đến năm 2027, với mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường địa phương.

Trong khi đó, thị trường châu Âu ghi nhận kết quả tích cực khi doanh số tăng 4,7%, đạt gần 989.000 xe. Đặc biệt, doanh số xe điện tại khu vực này tăng hơn 12%, cho thấy nhu cầu vẫn duy trì ổn định tại thị trường nội địa của tập đoàn.

Trong bối cảnh toàn cầu, các thương hiệu cao cấp thuộc Volkswagen như Audi, Bentley, Lamborghini và Porsche đều ghi nhận sụt giảm doanh số trong quý 1.

Volkswagen đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc, bao gồm áp lực cạnh tranh, biến động chính sách tại Mỹ và chi phí chuyển đổi sang xe điện.

Trong khi đó, triển vọng phục hồi của Volkswagen trong năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào hiệu quả của chiến lược sản phẩm mới cũng như diễn biến của môi trường kinh tế và chính trị toàn cầu./.

