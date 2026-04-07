Quy trình mới cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô

Nghị định số 117/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng không áp dụng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô xuất khẩu.

Hệ thống dây chuyền lắp ráp ôtô của Tập đoàn THACO Trường Hải. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)
Hệ thống dây chuyền lắp ráp ôtô của Tập đoàn THACO Trường Hải. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

Ngày 17/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

Qua 7 năm triển khai thực hiện, về cơ bản Nghị định đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, thực hiện đã phát sinh một số tình huống cần phải sửa đổi, bổ sung quy định.

Cụ thể, Nghị định số 117/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 2 theo hướng không áp dụng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô phục vụ mục đích xuất khẩu.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô

Nghị định số 117/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a, c, đ khoản 3 Điều 8 về quy định trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất, lắp ráp xe khách của Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tại Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (Huế). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo quy định mới, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô sẽ được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Bộ Công Thương hoặc hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cụ thể thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp.

Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Các nội dung kiểm tra phải được lập thành Biên bản (Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, Bộ Công Thương thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện;

d) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) được cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế đạt yêu cầu.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

đ) Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lắp ráp ôtô "thương hiệu VEAM" ở nhà máy ôtô Veam (Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP), Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Quy định mới về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô

Đồng thời, Nghị định số 117/2026/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ điểm a, d khoản 3 của Điều 16 quy định về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô.

Theo đó, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô như sau:

a) Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Bộ Công Thương hoặc hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô cho doanh nghiệp (Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d) Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

