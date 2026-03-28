Triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 để khắc phục lỗi hộp số tự động

Toyota Việt Nam triệu hồi 699 xe Land Cruiser 300 sản xuất giai đoạn 2024-2025 để cập nhật phần mềm hộp số, khắc phục nguy cơ mất công suất, rò rỉ dầu, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Văn Xuyên
Mẫu Toyota Land Cruiser 300. (Nguồn: Toyota Việt Nam)
Ngày 28/3, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam chính thức thông báo triển khai chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên dòng xe Toyota Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng, chương trình áp dụng đối với 699 xe Land Cruiser 300 được sản xuất từ ngày 5/12/2024 đến 8/12/2025.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài.

Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Để khắc phục, Toyota Việt Nam bắt đầu tiến hành triệu hồi kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hộp số cho các xe thuộc diện ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, chương trình triệu hồi lần này tiếp tục thể hiện cam kết của hãng trong việc đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người sử dụng, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Các khách hàng sở hữu xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc chủ động liên hệ, mời mang xe đến kiểm tra. Hãng cũng khuyến cáo người dùng nên sớm đưa xe đến đại lý để được xử lý kịp thời, hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Để tiết kiệm thời gian, khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước với đại lý. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chủ động kiểm tra xe của mình có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua website chính thức của Toyota Việt Nam hoặc tra cứu số VIN trực tuyến.

Bên cạnh đó, đối với các xe nhập khẩu không chính hãng nhưng nằm trong diện ảnh hưởng, Toyota Việt Nam cho biết vẫn sẽ hỗ trợ kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí sau khi xác minh thông tin từ phía hãng.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực ôtô, việc Toyota chủ động triển khai chương trình triệu hồi xe để kiểm tra và khắc phục các vấn đề kỹ thuật là động thái tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm đối với khách hàng và xã hội.

Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi, nhằm sửa chữa, thay thế sau đó sẽ trả lại cho khách hàng.

Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng cần mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Toyota Việt Nam #triệu hồi #Land Cruiser 300 #cập nhật phần mềm #an toàn xe
Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toyota mong muốn mở rộng đầu tư xe xanh tại Việt Nam

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Toyota tại Việt Nam 30 năm qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Toyota hưởng ứng chính sách phát triển xanh của Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.

Trụ sở hãng sản xuất xe điện BYD ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xe điện sạc siêu nhanh: Cuộc cách mạng đang tới

Thời gian sạc xe ôtô điện sắp rút ngắn đến mức bất ngờ. Pin sạc siêu nhanh đang được thử nghiệm có thể nạp năng lượng cho xe chỉ trong vài phút, gần bằng thời gian đổ xăng ôtô truyền thống.