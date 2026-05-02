Hàn Quốc theo dõi sát động thái Mỹ tăng thuế đối với ôtô EU

Ngày 2/5, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá cẩn trọng tác động từ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với ôtô và xe tải của Liên minh châu Âu (EU), đối với thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ để từ đó đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp.

Động thái này đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại Seoul, bởi Hàn Quốc hiện cũng có một thỏa thuận thuế quan tương tự với Mỹ, trong đó Mỹ đồng ý giảm thuế đối với ôtô và xe tải của Hàn Quốc từ mức 25% xuống còn 15%.

Trước đó, ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Trump tuyên bố kể từ tuần tới, Mỹ sẽ tăng thuế đối với ôtô và xe tải nhập khẩu từ EU lên mức 25%, hủy bỏ mức 15% đã thống nhất trong thỏa thuận thuế quan năm ngoái. Trước khi có thỏa thuận này, mức thuế được áp ở mức 27,5%.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, quan chức Nhà Xanh nhấn mạnh chính phủ đang theo dõi sát sao tình hình. Quan chức này khẳng định chính phủ sẽ giám sát các diễn biến liên quan, phân tích tác động tiềm tàng đối với Hàn Quốc và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đại diện Phủ Tổng thống cũng cho biết Hàn Quốc đang duy trì liên lạc thường xuyên và chặt chẽ với Mỹ để thảo luận phương án thực thi thỏa thuận thuế quan song phương.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo duy trì ổn định quan hệ thương mại Hàn-Mỹ.

Về nguyên nhân tăng thuế, Tổng thống Mỹ cáo buộc EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây có thể là đòn "trả đũa" khi khối này gạt bỏ các yêu cầu của Mỹ về việc hỗ trợ chiến dịch bảo vệ eo biển Hormuz, bao gồm cả việc điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại qua vùng biển này.

Quan chức Nhà Xanh từ chối bình luận sâu hơn về tác động tiềm tàng của thỏa thuận thuế quan Mỹ-EU đối với hàng hóa Hàn Quốc, song khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ lợi ích quốc gia./.

Mỹ tăng thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ EU lên mức 25% Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với các loại ôtô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới trong khi các quốc gia sản xuất ôtô tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.