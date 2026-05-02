Phú Quốc trở thành điểm đến yêu thích của người dân Hàn Quốc

Đặc khu Phú Quốc của Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc trong bối cảnh lượng khách từ thị trường này liên tục gia tăng và đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với ngành du lịch địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, truyền thông Hàn Quốc hôm 2/5 cho rằng Phú Quốc từng được xem là “viên ngọc ẩn” cách đây hai thập kỷ, hiện ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển hạ tầng du lịch và sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Sự chuyển mình của Phú Quốc có thể được coi là cuộc lột xác ngoạn mục nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, với hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Nếu trước đây Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc, thì xu hướng đang dần dịch chuyển về phía Nam, trong đó Phú Quốc được người dân Hàn Quốc ví như “Jeju của Việt Nam”.

Những dấu ấn văn hóa Hàn Quốc ngày càng hiện diện rõ nét trên đảo, từ âm nhạc K-pop như “Gangnam Style” của Psy hay “APT” của Rosé, cho tới hệ thống biển hiệu, thực đơn và dịch vụ ưu tiên tiếng Hàn tại nhiều cơ sở kinh doanh.

Tại mọi nhà hàng và quầy thông tin du lịch trên Phú Quốc, văn bản được sử dụng đều tuân theo một thứ tự ưu tiên nhất định, đó là tiếng Việt trước, sau đó là tiếng Hàn. Tiếng Anh thường đứng thứ ba, đôi khi thứ tư nếu có thêm tiếng Nga.

Bên cạnh các hoạt động giải trí sôi động, Phú Quốc còn phát triển mạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới nhu cầu riêng tư và trải nghiệm thiên nhiên.

Nhiều khu nghỉ dưỡng cho biết khách Hàn Quốc chiếm tỷ lệ lớn, có nơi lên tới hơn 70% tổng lượng khách. Các yếu tố như an toàn, thuận tiện di chuyển, cùng việc mở rộng các đường bay thẳng từ Incheon tới Phú Quốc đang góp phần thúc đẩy dòng khách từ Hàn Quốc.

Kim Eun Jung - một du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc cùng chồng và hai con, 11 và 9 tuổi, cho biết đây là chuyến đi Việt Nam thứ hai của gia đình cô, sau Nha Trang. Cô đã đi cùng hai người bạn học khác, mỗi người đều dẫn theo gia đình riêng.

Họ chọn Phú Quốc vì cảm thấy an toàn và thuận tiện hơn cho trẻ em. Theo Kim, hầu hết những người cô quen biết đều đã đến đây hoặc đang lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa Hè này.

Giới chuyên gia Hàn Quốc đánh giá sự tăng trưởng của thị trường này đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển mình của đặc khu này. Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục gia tăng sức hút đối với du khách Hàn Quốc trong thời gian tới./.

