Biển Sầm Sơn, Hải Tiến thu hút đông đảo du khách đầu kỳ nghỉ lễ

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng chục nghìn du khách cùng phương tiện từ nhiều địa phương đã đổ về biển Sầm Sơn và Hải Tiến (Thanh Hóa) để tắm biển, nghỉ dưỡng.

Để đón lượng khách tăng cao, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại khu du lịch biển Sầm Sơn, các bãi đỗ xe công cộng, bãi xe của khách sạn, nhà nghỉ luôn trong tình trạng quá tải.

Các tuyến đường nội thị từ sáng sớm đến chiều tối đông đúc; các trục đường dẫn vào Sầm Sơn như Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 47... ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao.

Du khách đến Sầm Sơn chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, lượng khách nội tỉnh cũng chiếm tỷ lệ lớn.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển như Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái Vạn Chài resort, Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn... đã được đặt kín chỗ từ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết trong ngày đầu kỳ nghỉ nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Bãi tắm Flamingo Hải Tiến là điểm đến thu hút du khách.

Từ khoảng 16 giờ, các bãi tắm tại Sầm Sơn đông nghịt du khách. Các dịch vụ như cho thuê phao bơi, ô, ghế, tắm tráng nước ngọt... hoạt động sôi động; các nhà hàng trên địa bàn phường Sầm Sơn cũng phục vụ hết công suất.

Chuẩn bị cho mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn chỉnh trang hạ tầng mà còn siết chặt quản lý dịch vụ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt như quy định cụ thể đối với từng loại hình kinh doanh đến nâng cao ý thức người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và an toàn trong từng hành trình của du khách.

Các phương án, kế hoạch được phường Sầm Sơn tập trung vào những nội dung cốt lõi như quản lý giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát phương tiện vận chuyển khách...

Với lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ di chuyển, biển đẹp, bãi biển dài và chi phí hợp lý, lượng khách đổ về Hải Tiến dịp nghỉ lễ năm nay cũng đông không kém Sầm Sơn.

Ngoài dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống ngày càng được nâng cao chất lượng, khung cảnh bãi biển còn giữ được nhiều nét nguyên sơ, Hải Tiến còn thu hút du khách nhờ các dịch vụ mới khá thú vị như biểu diễn dù lượn trên bãi biển, tham quan bến du thuyền...

Mùa du lịch Hè 2026, 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ như quản lý giá dịch vụ, kiểm soát hoạt động kinh doanh, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, vận hành đường dây nóng...

Lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến diễn ra vào tối 30/4 với nhiều hoạt động sôi động, sân khấu âm nhạc hoành tráng cùng các hoạt động vui chơi trên bãi biển, chợ đêm là những điểm nhấn thu hút du khách.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa Lê Xuân Thảo cho biết trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, lại nghỉ ngắn ngày nên việc nhiều gia đình lựa chọn phương thức di chuyển bằng đường bộ khiến những điểm du lịch phía Bắc chiếm lợi thế. Vì thế, các điểm du lịch biển, du lịch cộng đồng tại Thanh Hóa cũng rất hút khách trong dịp nghỉ lễ này.

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày được coi là hoạt động khởi động cho mùa cao điểm du lịch ở xứ Thanh. Với những tín hiệu tích cực, ngành du lịch Thanh Hóa đang kỳ vọng lượng khách và doanh thu tiếp tục đạt tăng trưởng và bứt phá./.

