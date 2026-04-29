UBND Thành phố Hà Nội sẽ quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chiều 29/4, làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý chú trọng gắn kết Làng với tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, tạo ra sự liên kết với các không gian chức năng khác.

Làng không thể phát triển tách rời mà phải được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các trụ cột phát triển của Hà Nội, bao gồm các khu đô thị, phân khu chức năng, khu công nghệ cao, khu đại học và các không gian sinh thái.

Theo Phó Thủ tướng, đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ về mặt tổ chức bộ máy mà còn mang tầm chiến lược trong việc phát huy giá trị của một thiết chế văn hóa đặc biệt - nơi hội tụ bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Cơ sở chính trị và pháp lý “đã rất rõ.”

Các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã mở ra không gian phân cấp, phân quyền rất lớn cho Hà Nội.

Cùng với đó, các định hướng về phát triển văn hóa theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng tạo nền tảng quan trọng cho nhiệm vụ này.

Hệ thống văn bản hiện hành, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng các nghị định liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để triển khai việc chuyển giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc chuyển giao phải thực hiện theo hướng “nguyên trạng và toàn diện,” tức là chuyển toàn bộ Làng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các hoạt động liên quan.

Khi chuyển giao nguyên trạng không đơn thuần là thay đổi cơ quan quản lý, cần hình thành một hệ sinh thái phát triển liên hoàn, trong đó Làng được kết nối với các khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu đại học và các không gian sinh thái như Vườn quốc gia Ba Vì... để tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn.

Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nêu rõ không thay đổi chức năng, nhiệm vụ và giá trị cốt lõi của Làng - “ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em” - yếu tố nền tảng tạo nên bản sắc và ý nghĩa đặc biệt của thiết chế này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh “tinh thần cốt lõi đó không thể thay đổi, không thể tách rời, mà phải được giữ gìn và phát huy ở tầm cao hơn.”

Hồ sơ phải đầy đủ, chặt chẽ, phương án chuyển giao cần được xây dựng cụ thể, rõ ràng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đặc biệt là làm rõ tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình và giải pháp phát triển dài hạn.

Phó Thủ tướng cũng nhắc đến việc đổi mới tư duy, tiếp cận theo hướng “mở,” đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư, không bó hẹp trong mô hình quản lý nhà nước truyền thống. Mục tiêu cuối cùng là để Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thực sự trở thành một thiết chế mang thương hiệu quốc gia, có tầm vóc khu vực và quốc tế, là điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong những ngày đầu tháng Năm để lấy ý kiến thành viên Chính phủ và ban hành nghị quyết.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các cơ quan liên quan cần chuẩn bị sẵn sàng các quyết định, thủ tục để triển khai bàn giao ngay, bảo đảm nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả.

Biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại Làng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sau khi tiếp nhận, thành phố Hà Nội cần tiếp tục tái cấu trúc tổ chức bộ máy, nâng cao tính tự chủ, linh hoạt, lựa chọn đội ngũ nhân sự của Làng đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Chủ trương chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ năm 2019 đến nay, với nhiều văn bản giao Hà Nội chủ trì nghiên cứu. Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng đề án kiện toàn, đổi mới phương thức quản lý Làng.

Tại Thông báo số 147/TB-VPCP về quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, ban hành ngày 23/3 vừa qua, Thường trực Chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm quản lý, bảo tồn, vận hành khai thác Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa, phù hợp với mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, đặc biệt lưu ý bảo đảm ổn định đời sống của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại đây.

Kết luận số 25-KL/TW ngày 24/4/2026 của lãnh đạo chủ chốt tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhiệm vụ này.

Ý kiến các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan tại cuộc họp đã thống nhất cao về sự cần thiết của việc chuyển giao Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý./.

