Hoa hậu Phương Oanh “gây sốt” với bộ sưu tập giấy khen khủng ở quê nhà

Tròn một tháng sau đăng quang Miss World Vietnam 2025, Hoa hậu Phan Phương Oanh vừa trở về Hà Nội trong vòng tay chào đón của người thân, bạn bè và khán giả. Trước khoảnh khắc gặp lại người thân Phan Phương Oanh không giấu được xúc động.

Người đẹp tiết lộ cô khóc từ lúc lên máy bay, bởi đã chờ đợi khoảnh khắc đoàn tụ này suốt thời gian dài đồng hành cùng cuộc thi vừa qua. Lần gần nhất cô gặp người thân là trong đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 hồi cuối tháng Ba, trước khi bước vào lịch trình dày đặc của một tân Hoa hậu.

Bố mẹ Phương Oanh chia sẻ niềm hạnh phúc khi gặp con gái.“Từ khi đăng quang đến nay, Oanh luôn bận rộn với công việc và chịu không ít áp lực. Gia đình chỉ mong con về nhà, cùng ăn một bữa cơm ấm cúng để giải tỏa mọi điều ,” bố Phương Oanh bày tỏ và cho hay suốt thời gian qua, gia đình chủ yếu dõi theo hành trình của Phương Oanh qua mạng xã hội.

Lịch trình tất bật liên tục từ sáng đến tối muộn khiến gia đình không có nhiều thời gian trò chuyện, chỉ mong con có thể tranh thủ nghỉ ngơi được nhiều nhất mỗi khi có thể.

Hoa hậu Phan Phương Oanh xúc động trong vòng tay chào đón của người thân, bạn bè và khán giả. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chị gái sinh đôi của Hoa hậu cũng không giấu được xúc động: “Hai chị em vốn ở chung phòng, sinh hoạt cùng nhau nên khi Oanh đi xa, cảm giác thiếu vắng rất rõ. Thấy em trở về sau thời gian dài, tôi thật sự nghẹn ngào.” Cô cũng nhận xét Phương Oanh có phần gầy đi sau một tháng tất bật với công việc của vai trò mới.

Khi trở về, tân Hoa hậu cũng hé lộ một góc nhỏ trong căn nhà tại phố Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) và gây chú ý với hình ảnh chụp loạt giấy khen, thành tích học tập cùng những dấu ấn từ các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là vương miện Miss World Vietnam 2025.

Sau đăng quang, Hoa hậu Phan Phương Oanh cùng hai Á hậu Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như tích cực tham gia nhiều hoạt động nổi bật như gặp gỡ báo chí, trình diễn thời trang, góp mặt tại các sự kiện giải trí và giao lưu cùng sinh viên…

Với danh hiệu Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam tranh tài tại Miss World lần thứ 74. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027 tại Tanzania. Hoa hậu Phương Oanh có khoảng 1 năm để trau dồi bản thân trước khi lên đường chinh chiến quốc tế./.

