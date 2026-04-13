Top 3 Miss World Vietnam 2025 tất bật với lịch trình hậu đăng quang

Sau hơn một tháng tập trung cho hành trình Miss World Vietnam 2025 và một tuần bận rộn hậu đăng quang Miss World Vietnam 2025, trong khi Phan Phương Oanh tất bật với các lịch trình trên cương vị đương kim Hoa hậu cùng tổ chức cuộc thi, thì Á hậu Lê Phương Khánh Như, Á hậu Trương Tâm Như vừa có chuyến trở về quê nhà tại Khánh Hòa và Huế tham gia một số hoạt động ở địa phương.

Á hậu 1 Khánh Như cho biết cô trở về ngôi nhà nằm trong con hẻm ở đường Trần Phú, thành phố Phan Rang. Gia đình chuẩn bị một bữa tiệc ấm cúng với ba mẹ, người thân và bà con láng giềng đều có mặt chung vui.

“Tôi hạnh phúc khi nhận những lời hỏi han, được lo lắng từng bữa ăn, để rồi thấy mình vẫn chỉ là cô con gái nhỏ trong vòng tay gia đình, người thân. Trở về nhà, tôi cảm nhận rõ sự bình yên và nhẹ nhõm sau hành trình dài,” Khánh Như xúc động chia sẻ.

Sau thời gian dài xa nhà, Khánh Như dành trọn ngày Chủ nhật ở bên gia đình, phụ giúp việc ở quán bún riêu của ba mẹ, đi dạo biển, thăm hỏi người thân.

Sáng nay, ngày 13/4, Khánh Như trở về thăm trường cấp 3 Chuyên Lê Quý Đôn, thăm hỏi thầy cô giáo cũ, được các em học sinh chào đón nồng nhiệt. Trong lần về thăm trường này, Khánh Như cũng trao tặng học bổng cho các em học sinh có học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Như dành trọn ngày Chủ nhật ở bên gia đình, phụ giúp việc ở quán bún riêu của ba mẹ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng thời điểm, Á hậu 2 Trương Tâm Như cũng đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế thăm người thân. Trên mạng xã hội, Tâm Như đăng video tự hào giới thiệu về góc học tập với loạt bằng khen, nhớ về thời cấp ba.

Đặc biệt, Hoa hậu Phan Phương Oanh cũng về Huế cùng Á hậu Tâm Như. Nàng hậu thích thú khi được gia đình Tâm Như chào đón, chiêu đãi nhiều món ăn, được Tâm Như dẫn đi khám phá ẩm thực Huế.

Sáng ngày 12/4, Á hậu Tâm Như tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Phong Thái lần thứ I năm 2025-2026, và vinh dự nhận bằng khen từ Ủy ban nhân dân Phường. Người đẹp còn cùng Hoa hậu Phương Oanh góp mặt tại giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình HTV.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Phương Khánh Như đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục các lịch trình. Riêng Á hậu Trương Tâm Như sẽ ở lại Đà Nẵng nhằm hoàn thành các kỳ thi và chương trình học./.

Hoa hậu Phan Phương Oanh cũng về Huế cùng Á hậu Tâm Như khám phá cố đô và tham gia một số hoạt động xã hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

